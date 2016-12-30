عرضت السيدة الأميركية “كريستي كتليف” التي تقيم في ولاية فلوريدا وتبلغ من العمر 42 عاماً، نفسها للبيع؛ من أجل تأمين تكاليف العملية الجراحية التي يحتاجها كلبها الوحيد الذي يحمل اسم (فوكسي)، وتبلغ 1300 دولار فقط.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية إن السيدة “كتليف” تمكنت من العثور على رجل غني يُدعى “فرانك بافيرا” ودفع لها المبلغ لعلاج كلبها “فوكسي”.

أما الكلب “فوكسي” فهو أنثى وتحتاج لعملية جراحية في الصدر، إضافة الى اعمال طبية أخرى في عيادة الاسنان، وهو ما يكلف 1300 دولار لدى عيادة الطبيب البيطري.

وقالت كتليف بعد أن أنهت الكلبة العملية إن “فوكسي في وضع عظيم جداً بعد إجراء العملية الجراحية، إنها سعيدة جداً بحق”.



