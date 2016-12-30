احتفلت النجمة التونسية و عارضة الازياء العالمية ريم السعيدي بخطوبتها مؤخرا على مقدم برنامج “رقص النجوم” اللبناني وسام بريدي.

وتعتبر ريم السعيدي من أكثر عارضات الأزياء المطلوبة في العالم وعملت مع أشهر الماركات والوكالات في العالم.

وبحسب موقع “الاخبارية” التونيس، فقد شاركت ريم في عدة ومضات إشهارية وفيديو كليبات إلى جانب تأديتها لعروض الموضة لأشهر المصممين في العالم، حيث تبناها مصمم الأزياء العالمي اللبناني ايلي صعب وتألقت في العديد من أزيائه.

واحتلت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي المرتبة الثامنة في قائمة أجمل 50 امرأة في العالم لسنة 2013، بسحب ما ورد في موقع “ورد اكتيالتي”.



