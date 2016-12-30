تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لموقف محرج للغاية خلال حفل زفافها الذي أقيم على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، بعد سقوط أجزاء من فستانها الخيالي الذي ارتدته في هذه المناسبة.

والفستان من تصميم السعودية تيما العابد يحتوي على 24 ألف قطعة الماس واستغرق 1500 ساعة عمل أما المجوهرات التي ارتدتها في حفل الزفاف صممت خصيصاً لها من لازوردي.

أما العريس فارتدى الزي السعودي التقليدي في القسم الأول من الزفاف ثم بدلة من روبيرتو كفالي، والحفل أقيم في فندق أرماني برج خليفة في دبي الذي يعتبر من أفخم فندق الإمارات.