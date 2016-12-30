بعد أن انفصلت عن زوجها الثاني جيسكار أبي نادر، نشرت الممثّلة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، مجموعة من الصور وهي تضع خاتماً بيدها اليمنى.

وبدت نادين وهي في أحضان رجلٍ، من دون أن تظهر وجهه في الصورة. كما ظهر محبسٌ في يدها اليمنى، كشف عن خوضها علاقة حب جديدة.

وعلّقت على الصورة، وكتبت: “أعيشُ بِحُب وأحيا بِحُب بقلبٍ لا يَعرِف غير الحُب. تُصبحوا على حُب.”

وكانت الراسي نشرت منذ حوالي الأسبوع صورة لهديّة تلقّتها من عزيزٍ على قلبها، وكتب لها: “إلى من عشقتُ نفسي مَعَها، كلّ عامٍ وأنتي حبيبتي.”



