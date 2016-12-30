كشف “أبو العبد أشداء”، أمير “حلب المحاصرة” سابقا، أسباب هزيمة الثوار في حلب، وخروجهم منها قبل أسابيع، في خطابٍ موّجه مدته 14 دقيقة ونصف، حيث عدد الاسباب وهي:

1.تفرق المجاهدين وتنازعهم، فكانت القطاعات العسكرية والتسليح أسراراً عسكرية لا يطّلع عليها أحد، ففي الوقت الذي كانت فيه “فتح الشام” و “أحرار الشام” تشتريان ذخائر للمعارك، كانت مخازن بعض الفصائل مكدسة بشتى الاسلحة التي خرجت وتركتها في النهاية.

وأشار الى إن قرار تكليفه جاء كـ”إيمان فرعون”، أي إنه في الوقت الضائع، وبعد اقتراب المدينة من السقوط، ناصحاً فصائل الساحة بالتوحد.

2. هجمة الابادة الشاملة على كل مظاهر الحياة والعمران التي شنها المحتل على الاحياء السكنية والمراكز الخدميّة من المشافي والمخابز وغيرها، واستخدم سياسة الحرق كما حصل في غروزني.

3. ضعف الالتزام الديني لكثيرٍ من المقاتلين، إذ لم تهتم الفصائل بالتربية الإيمانية لعناصرها، وعملت على تكثير عددها كيفما أمكن، وكان هؤلاء أول من يفر في المعارك.

4. عدم عناية اغلب الفصائل بالاعداد للقتال، فاغلب الجنود غير مدربين، وقتل الكثير منهم بأخطاء فادحة، وأصبح بعض الأمراء يتفاخرون بأعداد قتلى فصيلهم.

5. التآمر الدوليّ على حلب، إذ كان يجري تدمير حلب أمام العالم كلّه.

6. تأخر جيش الفتح في بدء معركة كسر الحصار الثانية فلملم العدو صفوفه وجهز جيوشه وضغط بقوة على حلب .

7.عدم عناية الفصائل الفاعلة والتي يعتمد عليها في حلب، فلم تكن “الاحرار وفتح الشام”، تضع ثقلا كبيرا في حلب، اتكالاً منهم على وجود فصائل كثيرة في حلب، فلم يثبت في جبهات حلب الا القلة التقية القوية، وانهار بنيان الوهم الذي بُنيَ على غير التقوى.

ولفت إلى أن “المجاهدين خرجوا من حلب وبدأت مؤامرة التغيير البنيوي للمدينة وضُخّ أعداد من الرافضة داخلَ المدينة، والتضييق على من أراد العودة من اهالي حلب، في مخطط خبيث للسيطرة على عاصمة جديدة من عواصم السنة وهي حلب الشهباء”.

وختم قائلاً إنّ: “المجاهدين ما خرجوا من حلب الا بعد صد مئات الاقتحامات وتكبيد الاعداء خسائر ضخمة في الارواح والعتاد.مؤكداً العودة الى حلب مهما كلّف الأمر، داعياً شبان الامة عامة وشباب سوريا خاصة الى سرعة الالتحاق بالمجاهدين للدفاع عن الشام”.