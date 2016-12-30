نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي تغريدة مثيرة على صفحته عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”, ظهر فيها على حقيقته بالنسبة للأزمة السورية, مهاجما تركيا التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان متهما إياه بالوقوف وراء تنظيم الدولة المعروف باسم “داعش” الارهابي.

خلفان المثير للجدل في تغريدته قال حسب ما رصدت عنه “وطن” على “تويتر”.. معادلة جميلة في السلام السوري :- (روسيا : تضمن الأسد, إيران : تضمن حزب اللات, تركيا : تضمن داعش ).

معادلة جميلة في السلام السوري :-

روسيا : تضمن الأسد

إيران : تضمن حزب اللات

تركيا : تضمن داعش

👏👏👏👏👏✌ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 30, 2016

الأطراف الثلاث الذي قصدهم خلفان في تغريدة المثيرة والتي تحمل معاني كثيرة توصلوا إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في سوريا لم يستطع حكام العرب مجتمعين على وقفه طوال سنوات القتال التي خلفت آلاف القتلى والجرحى والدمار الهائل في سوريا.

متابعو خلفان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لم يتركوه في حاله بعد التغريدة “الخبيثة” إذا هاجموه بقوة وكانت تعليقاتهم على النحو التالي..

@Dhahi_Khalfan الصح تركيا تضمن المعارضه اما داعش فهي امريكيه ايرانيه المنشاء خليجيه التمويل — Moh'd Helmi Romaih (@mems39) December 30, 2016

@Dhahi_Khalfan الكل طلع رابح من هذي الصفقة ما عدا الشعب السوري وبعضهم يقولك انتصرت الثورة وحققت الاهداف المرجوه منها — سالم (@uaeual) December 30, 2016

@ebraheemsalama @Dhahi_Khalfan من هذه التغريده واضح انك اخونجي داعشي قذر من كفار داعش الملاعين — واحة هجر (@dero90701) December 30, 2016

@Dhahi_Khalfan خليك في احتفال راس السنه الكرسمس

ا — سليم امين الحيدري (@salem772151698) December 30, 2016

@Dhahi_Khalfan ايران لم تستطيع دخول المنطقة العربية الا بك وامثالك — مختار النوفي (@CcVDm5RUdVWqr4A) December 30, 2016

@Dhahi_Khalfan لولاء اموال السحت التي تدعموا بها الظلم والاجرام والانقلابات في مجتمعنا العربي لما وصلنا الى هذا الحال. — Methaq alsharaby (@methaqasharaby) December 30, 2016

@Dhahi_Khalfan لو داعش مثل ماتقول لمااعانت بشار وفجرت في تركيا وفي كل مكان بأستثنا ايران وامريكا يافطين — thamer (@alzaeem_t_r) December 30, 2016

@Dhahi_Khalfan مع الأسف انك لا تعرف المصلحه العربيه ولا تحس بالخطرالايراني — ابو ناصر (@m378CYDODZNeEOH) December 30, 2016

@Dhahi_Khalfan كيف تركيا تضمن داعش وهو يقوم بحرق جنودها — murad (@alsabahiaaa) December 30, 2016