نشر نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي تغريدة مثيرة على صفحته عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”, ظهر فيها على حقيقته بالنسبة للأزمة السورية, مهاجما التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان متهما إياه بالوقوف وراء تنظيم الدولة المعروف باسم “داعش” الارهابي.

 

خلفان المثير للجدل في تغريدته قال حسب ما رصدت عنه “وطن” على “تويتر”.. معادلة جميلة في السلام السوري :- ( : تضمن , : تضمن حزب اللات, تركيا : تضمن داعش ).

الأطراف الثلاث الذي قصدهم خلفان في تغريدة المثيرة والتي تحمل معاني كثيرة توصلوا إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في لم يستطع حكام مجتمعين على وقفه طوال سنوات القتال التي خلفت آلاف القتلى والجرحى والدمار الهائل في .

 

متابعو خلفان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لم يتركوه في حاله بعد التغريدة “الخبيثة” إذا هاجموه بقوة وكانت تعليقاتهم على النحو التالي..

 