وصف خطيب الجمعة في طهران، آية الله محمد علي موحدي كرماني، ما أسماه “النصر في حلب”، بأنه “ليس انتصاراً عسكريا فحسب، بل هو انتصار للإسلام على الكفر والحق على الباطل، وعلى حماة الارهاب لاسيما آل سعود ان يدركوا هذا النصر وان يموتوا بغيظهم”.على حدّ تعبيره

وكما في كلّ خطبة جمعة، هاجم كرماني، النظامين الحاكمين في السعودية والبحرين، زاعماً “ان الخزي والعار قد وصمهم جراء ظلمهم لشعبيهما”.

وقال: “اعلموا ايها الغافلون عن الله والمتمسكون بالسلطة ان الحكم يدوم مع الكفر، لكنه لا يدوم مع الظلم، وان الحكم الى زوال، واعلموا انكم الى فناء واستيقظوا من نومتكم، ولكنكم لن تنتبهوا الى انفسكم”.