قال “جينا كوهين” الخبير الاسرائيلي في شؤون الطاقة إنه على الرغم من أن تركيا لا تعاني بشكل عام من نقص في مصادر الغاز والطاقة، إلا أن أنظمة الطاقة الحديثة تعطلت في البلاد بعد موجة البرودة وكثرة الطلب على الغاز في القطاع المنزلي، واضطرت البلاد لنقل الإمدادات من محطات توليد الكهرباء إلى المنازل، لمنع معاناة السكان وكثير منهم أصبح يبني منازله عبر التدفئة مع الغاز الطبيعي.
وأضاف كوهين طبقا لتقرير نشره موقع “إينرجي” العبري أن الغاز الإسرائيلي ضروري بالنسبة لتركيا كي تحقق التوازن في خريطة الغاز بالبلاد، خاصة في ظل تطلعها لتطوير الأسواق التنافسية من الجهات الخاصة بالإضافة إلى الحكومة.
وأوضح الموقع في تقرير ترجمته وطن، أن “كوهين” يلاحظ أيضا أن السوق المصرية لا تزال ترغب في الاستفادة من الغاز الإسرائيلي قائلاً: “الغاز الطبيعي الذي تحتاجه مصر في الواقع أكثر مما تمتلكه على الرغم من أن بعض الإسرائيليين عبروا عن غبطتهم عندما أعلنت شركة إيني الإيطالية على الموافقة لتصدير الغاز الطبيعي من مصر في الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن خيار تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر سقط”.
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