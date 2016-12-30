قال الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي”، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما فتح فمه وأراد أن يتحرك عبر الأمم المتحدة ضد إسرائيل والبناء الاستيطاني تراجع على الفور وسحب طلبه سريعا.
وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أن مصر عندما تقدمت باقتراح مشروع قرار ضد الاستيطان، “تلقى السيسي إشارة من السماء أنه إذا استمر في تقديم هذا الاقتراح وحال الموافقة عليه في الأمم المتحدة، فإن الرب سينتقم منه ويقبض روحه”.
ولفت “نير بن آرتسي” طبقا لموقع “كيكار هشابات” إلى أن السيسي كان يخاف على حياته، لذلك تراجع عن قراره إدراكا منه لخطورة العقوبة التي تنتظره من الله، معتبرا أنه حال عدم تراجع السيسي عن قراره كان سيكون اضطرابات خطيرة جدا في مصر.
واعتبر الحاخام الإسرائيلي أن حماس تواصل حفر الأنفاق، لذلك يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ويقظة ليلا ونهارا خاصة حيال قطاع غزة وصحراء سيناء.
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