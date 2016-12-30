لجأ مواطن تونسي إلى وسيلة طريفة للاحتجاج على سوء الخدمات العامة وتقاعس السلطات المحلية في مدينته حيث قام بزرع البصل في كل حفرة تم تركها بلا تعبيد في الشوارع والأرصفة.

وأظهر شريط فيديو بثته قناة 24 فرانس المواطن وهو من ولاية باجة شمال البلاد يفرش تراباً أصفر اللون داخل إحدى الحفر ثم يقوم بغرس شتلة بصل، وقال المواطن وهو يقف عند إحدى الحفر إن هذه الحفرة على حالها منذ عام 2011 على عين البلدية والمسؤولين رغم المطالبة بإصلاحها.

وأضاف أن 8 حكومات توالت على تونس خلال تلك الفترة و3 نيابات خصوصية ولم يقدم أحد من المسؤولين على إصلاح الحفر في شارع ابو رقيبة، وأردف المواطن إن الحكومة تعيّر المواطنين بأنهم أبناء فلاحة وعميان.

وتابع بنبرة غاضبة:” إحنا فلاحين وراح نزرعلكم الحفر بصل مش ورد علشان تتحرك فيكم النخوة وتصلحوا البلاد اللي ضاربها الجدري”-حسب وصفه- وتابع المواطن:”هذه خطوة رمزية لمن عندهم عقول متفتحة والمسؤولين اللي عندهم قلوب ان شاء الله يفهموها”.