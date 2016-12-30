قال موقع “يسرائيل ديفينس” العبري إن عام 2016 الحالي شهد عدة أحداث بارزة كان من أهمها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

1.فوز دونالد ترامب: ليس هناك شك في أن انتصار دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية حدث كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي، خاصة من وجهة نظر إسرائيل التي حصلت على التزام أمريكي بتقديم دعم هائل لها من الجمهور الأمريكي وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي بدأتها السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أن ترامب سيكون له تأثير حاسم بشأن القضية النووية الإيرانية، وهذا يصب في صالح إسرائيل التي قاومت كل اتفاق بين القوى الكبرى مع إيران.

2.قوة فلاديمير بوتين: استخدم الرئيس الروسي غياب إدارة أوباما في الشرق الأوسط ليعزز من نفوذه، حيث زادت قوة العلاقات بين روسيا وإسرائيل، كما روسيا ممارسة الضغط على الغرب لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بعد غزو شبه جزيرة القرم.

وكان للروس في الشرق الأوسط المصلحة العليا لإنشاء قاعدة جوية في سوريا، وأخرى بحرية في اللاذقية، مقابل الدعم غير المشروط من بوتين للأسد، مما زاد من تفاقم الحرب الأهلية السورية.

وأوضح “يسرائيل ديفينس” إلى أن عواقب حرب سوريا دراماتيكية لا سيما بالنسبة لتركيا، العازمة على منع قيام دولة كردية بحكم الأمر الواقع للحدود بين سوريا وتركيا، كما ستستمر الأردن في لعق جراح الحرب في سوريا لفترة طويلة، مع أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها.

3.الرئيس السيسي والملك عبد الله: على خلفية عدم الاستقرار في الحدود بين إسرائيل وسوريا، اضطر الجيش الإسرائيلي لتخصيص قوات كبيرة لحماية أطول حدود لإسرائيل مع الأردن ومصر.

وهناك حقيقة أن كلا من الأردن ومصر لديهما معاهدات سلام مع إسرائيل، بهدف السيطرة على أنظمة مستقرة قدمت مساهمة كبيرة للأمن القومي الإسرائيلي، فالأردن ومصر حفاظا على علاقة أمنية وثيقة مع إسرائيل. وتمكن عبد الله الثاني ملك الأردن أيضا من الحفاظ على حكم مستقر، على الرغم من وجود أكثر من مليون لاجئ من سوريا وتهديدات داعش بخلاف الاضطرابات الداخلية التي اندلعت بشكل دوري في جميع أنحاء المملكة.

والحكومة المصرية تخوض حرب شاملة ضد حماس، وهي حليف لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد سنوات عديدة تمكنت الحكومة المصرية من تدمير معظم الأنفاق التي تربط الحدود المصرية مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

4.محمود عباس: كان مؤتمر حركة فتح الذي عقد في أواخر نوفمبر 2016 مهما لأنه علامة على بداية النضال الفلسطيني حول منصب رئيس السلطة.وانتخب الزعيم البالغ من العمر 81 عاما لمدة خمس سنوات أخرى كقائد لحركة فتح، ولكن فرصة بقاء أبومازن في مقعده تعتبر منخفضة جدا، لا سيما في ظل حرب الخلافة التي يشنها محمد دحلان.