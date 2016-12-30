أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم طرد دبلوماسيين أمريكيين من بلاده، واصفاً إياه بالخطوة “الذكية”.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الجمعة: “كنت أعرف دائماً أن فلاديمير بوتين شخص ذكي جداً”، في إشارة الى عدم رد الرئيس الروسي بالمثل على معاملة واشنطن بعد فرضها عقوبات على موسكو تضمنت طرد دبلوماسيين.

من جهته، أعاد الحساب الرسمي للسفارة الروسية في واشنطن على “تويتر”، نشر تغريدة ترامب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن بوتين أن بلاده لن تُرحل أي دبلوماسي أمريكي يعمل في روسيا، وأنها لن “تنحدر لمستوى الإدارة الأمريكية الحالية”.

وأعرب الرئيس الروسي عن حزنه لإنهاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فترته الرئاسية بهذه الطريقة.

وأصدر أوباما، الخميس، أوامر تنفيذية تضمنت طرد 35 دبلوماسياً روسياً، وإغلاق مجمعين روسيين كانت تستخدمها موسكو “للشؤون الاستخبارية”.

وجاءت خطوة أوباما رداً على ما وصفه بـ”مضايقات روسية عدوانية تجاه دبلوماسيين أمريكيين ونشاطات موسكو الإلكترونية الموجهة ضد الانتخابات الأمريكية”.

وألمح البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إلى المسؤولية المباشرة للرئيس الروسي، عن عملية قرصنة إلكترونية.

وكان الرئيس الروسي أبدى دعماً لترامب أثناء حملته الانتخابية، واصفاً إياه بـ”الشخص الموهوب” و”الزعيم المطلق في السباق الرئاسي”، الأمر الذي أثار اتهامات للرئيس الأمريكي المنتخب بالميل نحو موسكو على حساب حلفاء أمريكا التقليديين.