نفى الفنان المصري محمد صبحي، ما يُتداول عن نيته الإعتزال بعد رحيل زوجته نيفين رامز.

وقال صبحي: “بدون شك أنا في محنة لا يعلم مداها إلا الله، فقد فارقت الدنيا زوجتي، التي شاركتني محنة الحياة، ولحظات الانكسار والانتصار، كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وأضاف في تصريح لـ”إرم نيوز”: “ليس صحيحًا أنني قررت الاعتزال، الفنان ملك للناس، وليس ملكًا لنفسه، لو بطلت فن هاموت”.

وتابع: “مشروع استوديو الممثل مستمر، وسوف أبدأ في العام الجديد، التحضير للموسم الثاني، من تجربة المسرح للجميع، وكما قلت في وقت سابق، تشاركني البطولة غادة رجب، وأكثر من 70 وجهًا جديدًا، وأتمنى أن أقدم شيئًا ينال رضا وإعجاب الجمهور”.

وبشأن العودة للدراما، قال: “لم أجد السيناريو الذي يشجعني على العودة، وأتمنى أن يعود التلفزيون المصري لإنتاج أعمال مهمة، لأن خروجه من الإنتاج كارثة”.

وتوفيت نيفين حسين رامز بداية ديسمبر2016، بعد صراع طويل مع المرض.