توصل الباحثون في احدث دراسة استرالية، الى ان الفياغرا تحتوي على مكوّن يسمى “السيلدينافيل” الذي قد يسبب آثاراً جانبية، كفقدان البصر لدى جميع الرجال سواء أكانوا يعانون من مشاكل بالنظر أو لا.

كما بإمكان هذا المكوّن أن يسبب التهاب الشبكة الصباغي لدى الرجال، وهو مرض نادر جداً، يجعل خلايا العين تموت تدريجياً، الامر الذي يؤدي الى صعوبة بالرؤية في الضوء الخافت، او العمى.

وتشير الدراسة إلى أنّه حتى لو كان نظر الرجل سليماً، فإن توافر هذا الجين لديه، ستصبح خلايا عيّنة معرّضة للموت.

ومن الآثار الجانبية للفياغرا ايضا:

– ألم وصداع

– احمرار في الوجه

– إسهال وشعور بالغثيان

– انسداد في الأنف

– انتصاب لمدة طويلة

واحيانا قد تسبب الفياغرا أعراضا خطيرة تستعدي تدخلا طبيا، مثل مشاكل مفاجئة في القلب، وخصوصا عند الناس الذين يعانون من مشاكل في القلب أو تعرّضوا لجلطة في السابق، وصعوبة في التنفس، اضافة الى تورّم الوجه والشفتين واللسان أو الحلق.

الفياغرا وسرطان الجلد؟

ووفقا لبعض الدراسات، فان أدوية علاج ضعف الانتصاب، يمكن أن تزيد من احتمال إصابتك بسرطان الجلد الميلانوما.

وبحسب موقع “صحتي” فقد وجدت الدراسات أن الرجال الذين استخدموا عقار sildenafil المعروف أكثر باسم فياغرا خلال 3 أشهر، كانوا 84% أكثر احتمالا للإصابة بسرطان الجلد مقارنة مع الرجال الذين لم يستخدموا العقار.

لكن هذه النتائج ليست كافية لوضع توصيات سريرية للفياغرا أو غيرها من العقاقير الجنسية، وهي بحاجة إلى المزيد من الابحاث لمعرفة كيفية ارتباط الجرعة وعدد مرات الاستخدام مع ارتفاع مخاطر سرطان الجلد.

التقليل من خصوبة الرجل

دراسات ايضا اجريت حول عقار الفياغرا ومنها دراسة إيرلندية اكدت أن استخدام الفياجرا قد يؤثر سلباً على وظائف الحيوانات المنوية وربما الخصوبة لدى الذكور.

ووفقا لدراسة اخرى فان الجرعات العالية من الفياغرا قد تؤذي حاسة الشم وتقلل من قدراتها، حيث أرجع الأطباء السبب إلى حدوث حالات من احتقان أنسجة بطانة الأنف عند تناول الحبوب تلك.