قال موقع القناة “السابعة” الإسرائيلية إنه في ذروة حرب أكتوبر 1973 تم التخطيط لاغتيال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت موشيه ديان، موضحا أن العملية جرت بقيادة رئيس المخابرات العسكرية المصرية آنذاك اللواء فؤاد نصار، والرئيس المصري أنور السادات، بعدما طلب الأخير معلومات عن مكان وجود “ديان” بالضبط.

وأشار الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أن السادات أمر باغتيال ديان، ولكن فشل تنفيذ العملية، معتبرا أن القادة السياسيين والعسكريين في مصر، يحملون العداء لإسرائيل في 1973 أكثر من أي وقت مضى منذ هزيمة الجيش المصري في 1967.

وأوضح الموقع أنه مع نهاية حرب الأيام الستة في عام 1967، قال رئيس أركان الجيش المصري عبد الحكيم عامر: “بيني وبين موشيه ديان حساب قديم، ويجب خلال الحرب عدم تفويت الفرصة لنعلم ديان درسا لا يمكن نسيانه، وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر”.

ولفت الموقع إلى أن ديان زعم أنه سينتصر في الحرب، لكن المصريين حققوا إنجاز عسكري غير مسبوق، وألحقوا ضررا بالغا بالروح المعنوية للقوات الإسرائيلية.

وكان أمر السادات قواته الجوية بمهاجمة المكان الذي تم تحديده حيث يوجد ديان، وبعد التنفيذ كان السادات ينتظر ليسمع نبأ وفاة ديان، ولكن في اليوم التالي ظهر ديان وهو على قيد الحياة.