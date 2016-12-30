حذر من أن تقدم قوات في تلعفر سيؤدي إلى إنشاء “حزام بري” يصل بلبنان، معبّرا عن قلق في هذا الشأن.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني، الفريق الركن محمود فريحات، في تصريحات لقناة “بي بي سي” البريطانية أن “” من المعارضة السورية الذي جرى تدريبه في ‫الأردن سيقوم بـ”قتال تنظيم داعش، وليس النظام السوري”. على حد تعبيره.

 

وقال: ” نحن منذ بداية الأزمة السورية لم نعمل ضد نظام الرئيس في نهائيا.. علاقاتنا مع النظام(السوري) لاتزال مفتوحة.. حدودنا لا تزال مفتوحة.. العلاقات الدبلوماسية إلى غاية الآن موجودة”.