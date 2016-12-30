حذر الجيش الأردني من أن تقدم قوات الحشد الشعبي في تلعفر سيؤدي إلى إنشاء “حزام بري” يصل إيران بلبنان، معبّرا عن قلق الأردن في هذا الشأن.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني، الفريق الركن محمود فريحات، في تصريحات لقناة “بي بي سي” البريطانية أن “جيش العشائر” من المعارضة السورية الذي جرى تدريبه في ‫الأردن سيقوم بـ”قتال تنظيم داعش، وليس النظام السوري”. على حد تعبيره.

وقال: ” نحن منذ بداية الأزمة السورية لم نعمل ضد نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا نهائيا.. علاقاتنا مع النظام(السوري) لاتزال مفتوحة.. حدودنا لا تزال مفتوحة.. العلاقات الدبلوماسية إلى غاية الآن موجودة”.