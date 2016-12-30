رد الاعلامي السعودي سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقا على الاعلامي المصري يوسف الحسيني الذي أثار الجدل في تغريدة أطلقها هدد فيها بإزالة السعودية واسقاط حكم آل سعود.

وقال الدوسري في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “نتركها”… “أعدنا”!.. مشكلة الصغار إذا أرادوا التحرش بالكبار.. فالكبار “السعودية” يكبرون والصغار يظلون صغارا “.

"نتركها"… "أعدنا"!

مشكلة الصغار إذا أرادوا التحرش بالكبار..

فالكبار🇸🇦 يكبرون والصغار يظلون صغارا pic.twitter.com/ru3jzDCADC — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) December 30, 2016

وكان الحسيني المعروف ولاءه للنظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي اثار الجدل في تغريدة كتبها على “تويتر” جاء فيها ” تيران وصنافير مصرية و ستظل مصرية و لن نتركها حتى لو أعدنا تركيع الدرعية و أعدنا آل رشيد للحكم”.

#تيران_وصنافير_مصرية و ستظل مصرية و لن نتركها حتى لو أعدنا تركيع #الدرعية و أعدنا آل رشيد للحكم — يوسف الحسيني (@Youssefalhosiny) December 30, 2016

ويشير الحسيني، بذلك الى قيام إبراهيم نجل محمد علي باشا حاكم مصر بهدم “الدرعية ” مقر حكم الدولة السعودية الأولى التي أسسها آل سعود في الجزيرة العربية على أنقاض دولة آل الرشيد التي كانت تحكم نجد.

وأثارت تغريدة “الحسيني” غضبا سعوديا عارما على موقع التواصل الاجتماعي توتير واعتبروها تصعيدا خطيرا تجاه المملكة.