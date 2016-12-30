رد الاعلامي السعودي رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقا على الاعلامي المصري الذي أثار الجدل في تغريدة أطلقها هدد فيها بإزالة واسقاط حكم آل سعود.

 

وقال الدوسري في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “نتركها”… “أعدنا”!.. مشكلة الصغار إذا أرادوا التحرش بالكبار.. فالكبار “السعودية” يكبرون والصغار يظلون صغارا “.

وكان الحسيني المعروف ولاءه للنظام الذي يقوده اثار الجدل في تغريدة كتبها على “تويتر” جاء فيها ” مصرية و ستظل مصرية و لن نتركها حتى لو أعدنا تركيع الدرعية و أعدنا آل رشيد للحكم”.

ويشير الحسيني، بذلك الى قيام إبراهيم نجل محمد علي باشا حاكم بهدم “الدرعية ” مقر حكم الدولة السعودية الأولى التي أسسها آل سعود في الجزيرة العربية  على أنقاض دولة آل الرشيد التي كانت تحكم نجد.

 

وأثارت تغريدة “الحسيني” غضبا سعوديا عارما على موقع التواصل الاجتماعي توتير واعتبروها تصعيدا خطيرا تجاه المملكة.