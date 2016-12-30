أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير الروسي لدى تل أبيب ألكسندر شيين نقل إلى المستشفى مساء الخميس إثر تناوله العشاء في أحد المطاعم.

وأكد المستشار في السفارة الروسية أليكسي دوبرينين لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أنباء نقل السفير إلى المستشفى، مضيفا أنه في حالة صحية جيدة في الوقت الراهن.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن الأسباب التي أسفرت عن نقل السفير إلى المستشفى لم تعرف بعد، بينما أوضحت وكالة “الأناضول” التركية أن شيين يتلقي العلاج في قسم العناية المركزة.

من جانبه، لم تعط الخارجية الروسية بعد أي تعليق رسمي بهذا الشأن.

يذكر أن ألكسندر شيين هو دبلوماسي روسي من مواليد 1952 وتولى في السابق منصب سفير روسيا لدى العراق والأردن وتونس، ومنح في عام 2014 وسام الصداقة تقديرا لإسهامه في ممارسة النهج السياسي الخارجي لروسيا الاتحادية والعمل المفيد على مدى سنين.