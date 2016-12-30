نشرت روسيا قائمة بأسماء الفصائل السورية التي انضمت إلى الاتفاق “الروسي التركي” لوقف إطلاق النار في سوريا.

وتضم القائمة بحسب وزارة الدفاع الروسية “فيلق الشام”، و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”ثوار الشام” و”جيش المجاهدين” و”جيش إدلب” و”الجبهة الشامية”.

وسجلت حركة “أحرار الشام” الإسلامية، تحفظات على الاتفاق “الروسي التركي” لوقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدة عدم التوقيع عليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة “أحرار الشام” أحمد قرة علي، في “تغريدة” نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، مساء الخميس، أن “الحركة” لم توقع على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مشيراً إلى أن الحركة لديها عدد من التحفظات حول الاتفاقية والعملية المطروحة، وستوضح تلك التحفظات لاحقاً”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق من يوم أمس أن سبعة فصائل كبرى وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وهي “أحرار الشام، جيش الإسلام، صقور الشام، جيش المجاهدين، جيش إدلب الحر، والجبهة الشامية”، مشيرة إلى أن تعداد هذه الفصائل يصل إلى نحو 60 ألف مقاتل، مع احتمالية تعميم هذا الاتفاق على جميع الفصائل، باستثناء تنظيم الدولة.

يشار أن “سيرغي شويغو” وزير الدفاع الروسي أكد الخميس أن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مقاتل، مشيراً إلى أن موسكو خاضت على مدى شهرين، مفاوضات بوساطة تركية، مع قادة المعارضة السورية، بينهم زعماء 7 من التشكيلات الأكثر نفوذاً، موضحاً أن تلك الفصائل المعارضة تسيطر على الجزء الأكبر من المناطق الخارجة عن سلطة نظام الأسد في وسط وشمال سوريا.

وشدد شويغو على اعتبار تشكيلات المعارضة السورية، التي لم تنضم لنظام وقف إطلاق النار، “إرهابية”، معلناً عن فتح خط ساخن مع تركيا فيما يخص الرقابة على وقف إطلاق النار.