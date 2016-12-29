أكددت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنها قررت مقاطعة احتفالات رأس السنة 2017 لأول مرة منذ 12 سنة، لأسباب شرحتها ووضحتها في برنامج تلفزيوني على قناة “أم تي في” اللبنانية.

وأوضحت في المقابلة التلفزيونية أن من أهم أسباب مقاطعتها لاحتفالات رأس السنة، افتقادها لشعور تواجدها بجانب والدتها وأصدقائها ليلة دخول السنة الجديدة، وحرمانها لمدة 12 عاما من تهنئة والدتها وأصدقائها بسبب وجودها على المسرح.

وقالت هيفاء: “كل عام أكون في تمام الساعة 11:45 في الكواليس وعند الإعلان عن حلول السنة الجديدة والصخب المرافق أكون قد أصبحت على خشبة المسرح وننتقل إلى سنة جديدة دون أن أستمتع باللحظة”.

وأضافت: “في كل مرة أحاول أن أتصل بوالدتي أو بأصدقائي المقربين مني يكون الخط مشغولا، والميكرفون في يدي الثانية”.

وعبرت هيفاء وهبي بإحساس عن اللحظة قائلة: “لم أشعر يوما أنها لحظتي، بل أكون دائما جزءا من لحظة الاحتفال بالسنة الجديدة، أكيد أنني أكون سببا في إسعاد الناس لكنني أعتقد أنهم لن يؤاخذوني لأنني رغبت بأن أعيش الفرحة مثلهم”.

وشددت على أنها في احتفالات رأس السنة الجديدة تريد أن تكون بعيدة عن توتر الفستان والفرقة الموسيقية والمسرح والصوت، وأن ترتدي سروال الجينز وتتسلى مع أصحابها وتعانق والدتها وتهنئها بالعيد في نفس لحظة حلول السنة الجديدة.

الحياة العاطفية والزوجية

وبخصوص حياتها العاطفية ومشروع زواج في القريب، أكدت هيفاء وهبي أن لا تفكر في الزواج، وأنها أزالته من بالها ومن قلبها.

واعتبرت أن تجربتها مع الأزواج السابقين أوصلتها لقناعة أن “قصص الحياة الزوجية تكون في الأول لذيذة لكن بعد ذلك تصبح بلا طعم”، قائلة بسخرية: “قلبي لا يدق ولا أريده أن يدق، والمعجبون بي يحبونني بدون عريس”.