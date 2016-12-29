ألمح نائب رئيس الجمهورية المصرية السابق، محمد البرادعي، إلى عدم رضاه عن قرار إحالة قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير إلى مجلس النواب.

وكتب “البرادعي” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قال فيها: “ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون، أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟”.

وتابع متسائلا: “لماذا العجلة!!”.

ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟لماذا العجلة !! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٦

يشار إلى أن الحكومة المصرية وافقت، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.