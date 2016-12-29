ألمح نائب رئيس الجمهورية المصرية السابق، ، إلى عدم رضاه عن قرار إحالة قضية الخاصة بجزيرتي إلى مجلس النواب.

 

وكتب “البرادعي” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قال فيها: “ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون، أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟”.

 

وتابع متسائلا: “لماذا العجلة!!”.

يشار إلى أن الحكومة المصرية وافقت، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.