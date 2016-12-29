أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي ، أن ستدعى لمفاوضات السلام الخاصة بحل الأزمة السورية المزمع عقدها في العاصمة الكازاخستانية “”، بين النظام السوري ووفد من وبمشاركة روسيا وتركيا وإيران.

 

من جانبه، هاجم المحلل السياسي والمعارض السوري، بسام جعارة، ما جاء على لسان وزير”لافروف”، معتبرا أن حضور مصر لهذه المفاوضات سيكون نيابة عن ، على حد قوله.

 

وقال “جعارة” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ”   لافروف : مصر ستدعى الى محادثات السلام .. بالنيابة عن ”.

 

يشار إلى أنه بدءا من منتصف ليل اليوم الخميس، سيتم شامل على مستوى ، وذلك تمهيدا لعقد مفاوضات الأستانة لحل الأزمة السورية، في حين أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية عن عدم حضورها لتلك المفاوضات.

 