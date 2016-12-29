أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مصر ستدعى لمفاوضات السلام الخاصة بحل الأزمة السورية المزمع عقدها في العاصمة الكازاخستانية “الأستانة”، بين النظام السوري ووفد من المعارضة وبمشاركة روسيا وتركيا وإيران.

من جانبه، هاجم المحلل السياسي والمعارض السوري، بسام جعارة، ما جاء على لسان وزير”لافروف”، معتبرا أن حضور مصر لهذه المفاوضات سيكون نيابة عن إسرائيل، على حد قوله.

وقال “جعارة” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لافروف : مصر ستدعى الى محادثات السلام .. بالنيابة عن اسرائيل”.

لافروف : مصر ستدعى الى محادثات السلام .. بالنيابة عن اسرائيل — بسام جعارة (@BassamJaara) December 29, 2016

يشار إلى أنه بدءا من منتصف ليل اليوم الخميس، سيتم وقف إطلاق نار شامل على مستوى سوريا، وذلك تمهيدا لعقد مفاوضات الأستانة لحل الأزمة السورية، في حين أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية عن عدم حضورها لتلك المفاوضات.