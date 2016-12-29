علق الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”‘ فيصل القاسم على التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” وكشفت فيه عن صفقة سيتم عقدها تقوم على إنشاء مناطق حكم ذاتي في سوريا مع ضمان بقاء الأسد حتى انتهاء ولايته، قائلا: انسوا سوريا التي كانت”.

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” حسب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول الخطة الروسية لسوريا الجديدة انسوا سوريا التي كانت، فحسب المشروع الروسي ستبقى سوريا موحدة شكلياً. لكنها ستتقسم مناطقياً”.

وأضاف: ” هذا الكلام سمعناه من حلفاء النظام السوري في لبنان قبل فترة. وجاءت الخطة الروسية الآن لتؤكده”، متسائلا: “هل يمكن للخطة الروسية أن تمر إذا وقف في وجهها النظام وقوى المعارضة؟”.

وكشف “القاسم” في تدوينته أن الخطة الروسية التي يتم تنفيذها الآن طرحها أحد السياسيين العرب على بشار الأسد في الأسابيع الأولى للثورة، لكنه رفضها”، متسائلا مرة اخرى “فهل يعقل ان يقبلها الآن بعد أن تدمرت سوريا وتشرد شعبها؟ ألم يكن من الأفضل أن يقبلها في ذلك الوقت؟ أم إن لا خيار أمامه الآن سوى القبول بمشاريع داعميه الروس والإيرانيين حتى لو مزقت سوريا وفقط حمت رقبته؟”.

وكانت وكالة “رويترز” قالت في تقرير لها إن هناك صفقة روسية – تركية – إيرانية، تهدف إلى إنشاء مناطق نفوذ غير رسمية في سوريا، موضحة أن الصفقة المذكورة تقع في الوقت الحالي قيد مرحلة الإعداد وهي بحاجة إلى التنسيق مع النظام السوري والمعارضة، ودول الخليج، والولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن من شأن الصفقة خلق مناطق ذات حكم ذاتي في إطار كيان فيدرالي برئاسة بشار الأسد، الذي يبقى حتى تنتهي ولايته وتجرى انتخابات رئاسية يتولى بعدها منصب الرئيس مرشح آخر، في حين يتم ضمان الأمن له ولعائلته.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية “أندريه كورتونوف” قوله: “ليس من السهل التوصل إلى الاتفاق النهائي، ولكن المواقف تغيرت”، مضيفا أنه “قد تم بحث عدد من اسماء المرشحين المحتملين لخلافة الأسد”، لكنه رفض ذكر أسمائهم.