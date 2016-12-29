علّق السينمائي والموسيقي المصريّ، ، على قرار الحكومة المصرية بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب.

 

وقال “سفير النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للإيدز”، في تغريدةٍ له على “تويتر”: “ مصرية. طلعتوا مصرية نزلتوا مصرية واي كلام تاني اسقاط للدستور بكل المسئولين عليه. يلا براحتكم”.

وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً في الشارع المصري إلى درجة النظر فيها أمام كون الارض مصرية وليس سعودية كما جاء في العديد من الدعاوى القضائية التي رفعت ضد رئيس النظام عبد الفتاح .

 

وكان شرط السعودية الاساسي في اعادة بين القاهرة والرياض إتمام اتفاقية تيران وصنافير وتسليم السلطة للسعودية.