علّق السينمائي والموسيقي المصريّ، عمرو واكد، على قرار الحكومة المصرية بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب.

وقال “سفير النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للإيدز”، في تغريدةٍ له على “تويتر”: “تيران وصنافير مصرية. طلعتوا مصرية نزلتوا مصرية واي كلام تاني اسقاط للدستور بكل المسئولين عليه. يلا براحتكم”.

تيران وصنافير مصرية. طلعتوا مصرية نزلتوا مصرية واي كلام تاني اسقاط للدستور بكل المسئولين عليه. يلا براحتكم. — Amr Waked (@amrwaked) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٦

وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً في الشارع المصري إلى درجة النظر فيها أمام المحاكم المصرية كون الارض مصرية وليس سعودية كما جاء في العديد من الدعاوى القضائية التي رفعت ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وكان شرط السعودية الاساسي في اعادة العلاقات بين القاهرة والرياض إتمام اتفاقية تيران وصنافير وتسليم السلطة للسعودية.