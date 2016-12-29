اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء ”، أنّ في لا يُعتبر انتصاراً للثورة ولا هزيمة لها.

 

وكتب “داغي” على “تويتر”، حول ذلك، قائلاً: “اتفاق وقف إطلاق النار في #سوريا لا يُعتبر انتصاراً للثورة ولا هزيمة لها ! آن الأوان للثوار أن يوحدوا صفوفهم ويتركوا خلافاتهم لينصرهم !”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية بتوقيت دمشق.

 

وذكرت مصادر صحفية بوقوع بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بأرياف دمشق وإدلب ودرعا تمثلت في محاولات تسلل واشتباكات محدودة بأرياف دمشق وإدلب ودرعا.