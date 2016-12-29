اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “علي القرة داغي”، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لا يُعتبر انتصاراً للثورة ولا هزيمة لها.

وكتب “داغي” على “تويتر”، حول ذلك، قائلاً: “اتفاق وقف إطلاق النار في #سوريا لا يُعتبر انتصاراً للثورة ولا هزيمة لها ! آن الأوان للثوار أن يوحدوا صفوفهم ويتركوا خلافاتهم لينصرهم الله!”.

اتفاق وقف إطلاق النار في #سوريا لا يُعتبر انتصاراً للثورة ولا هزيمة لها !

آن الأوان للثوار أن يوحدوا صفوفهم ويتركوا خلافاتهم لينصرهم الله ! — د. علي القره داغي (@aliqaradaghi) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٦

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية بتوقيت دمشق.

وذكرت مصادر صحفية بوقوع بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بأرياف دمشق وإدلب ودرعا تمثلت في محاولات تسلل واشتباكات محدودة بأرياف دمشق وإدلب ودرعا.