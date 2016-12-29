سلَّط الإعلام المصري، بنوعيه المرئي والمكتوب، أضواءه بشكل مكثف، خلال الساعات الأخيرة، على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، أمس الأربعاء، التي شهدت افتتاحه عددا من مزارع الاستزراع السمكي.

“سمك الإسماعيلية يرقص أمام السيسي”

وقام الصيادون المصريون بالغناء احتفالا بمقدم السيسي، ونشرت مواقع مصرية، مقاطع فيديو تحت عنوان “سمك الإسماعيلية يرقص أمام السيسي”، مشيرة إلى افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية.

“تسلم البطن اللي شالت”

وامتدح أحد الصيادين العاملين بالمشروع، السيسي، بأبيات شعرية بحروف اسمه. وقال الصياد: “عاوز أقول لك كلمة يا ريس.. اسمع مني الله يخليك.. أول حرف من اسمك “ع”.. عيونَّا يا ريس باردة عليك.. تاني حرف من اسمك “ب”.. بندعيلك رب يخليك.. تالت حرف منك “د”.. ده تسلم البطن اللي شالت والأب اللي ربى وعلم وزرع فيك حب بلادك، ومنك يا ريس نتعلم.. رابع حرف في اسمك “أ”.. الله يعينك ويقويك”.