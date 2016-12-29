قبل عشر سنوات وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2006 تحديدا، أعدم الرئيس الأسبق صدام حسين شنقا بعد ثلاث سنوات على أسره.

وقال موفق الربيعي مستشار الأمن القومي سابقاً، إنه بعد 10 سنوات على إعدام صدام حسين، يحتفظ بالحبل الذي استخدم في شنقه.

وقال “الربيعي” عن اللحظات التي سبقت اعدام الرئيس صادم حسين: “لم أرَ علامات الخوف عنده .. رأيته متماسكاً وكان يقول الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل .. عاشت فلسطين .. الموت للفرس المجوس”.

وأضاف الربيعي الذي أشرف على عملية إعدام صدام حسين في تصريح متلفز سابق: “وقف صدام والمقصلة أمامه .. ونظر لي نظرة فاحصة .. وأن نظرت له كذلك .. وقال لي: دكتور هذا للرجال”.