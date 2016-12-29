أكد الدكتور نادر فرجاني – الأستاذ بجامعة القاهرة – أن النظام في مصر يفكر إنشاء منافذ إعلامية إيرانية بمصر ، مؤكدًا أن هذه أساليب “فنكوشجية” و تخبط في التفكير حسب رأيه.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يتردد أن هناك اتجاهاً لفتح الباب أمام الاستثمارات اﻹيرانية، بعلم وموافقة السلطات المصرية” .. مضيفًا: “الموافقات تأتي على سبيل الضغط على السعودية”.

وأردف: “التمويلات تتعلق بمشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على اﻷقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لرئيس النظام السوري، الطاغية بشار الأسد”.

واستدرك: “هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحةً، لكنها ستعمل بشكل مستت”.

وأشار إلى أن مصادره لا تستبعد: “إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية” حسب زعمه.