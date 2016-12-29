انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الشباب السوريين يرددون هتافات وشعارات مؤيدة للجيش والنظام السوري من أمام استاذ الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وزعم مغردون أن مقطع الفيديو كان بعد مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد والتي جمعت النصر والهلال على ملعب استاد الملك فهد في الرياض.

ونفت مصادر أمنية، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث الهتافات، مشيرة إلى أن مقطع الفيديو المتداول قديم، وخلال بحثنا على يوتيوب، تبين أن مقطع الفيديو متداول في الخامس من شهر تموز عام 2012. كما يقول موقع ارم نيوز

وقالت المصادر: “لم يتم رصد أي ملاحظات أمنية، والجهات الأمنية والتنظيمية متواجدة في الاستاد، لمنع أي مخالفات والتعامل الفوري معها”.

وأكد الناطق الإعلامي بأن كل ما تم تداوله من تعليقات عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن ولن تسمح به وأن هذا المقطع تم نشره من عدة سنوات وهو خارج المملكة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع بتحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.