هدد رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، برمي مسؤولين من طائرة هليكوبتر تحلق، إذا أساءوا استخدام الأموال العامة، واعترف خلال بث تلفزيوني حي أنه فعل ذلك من قبل.

إذ قال دوتيرتي في خطاب ألقاه الثلاثاء: “كل من سيستخدم هذا (المال العام) للفساد، سيركب الطائرة معي إلى مانيلا وسأرميه منها بينما نحلق في الهواء.” مضيفاً: “نعم سأفعل ذلك! فعلت ذلك من قبل، وأستطيع أن أفعل ذلك مرة أخرى.”

ونقلت شبكة “سي ان ان ” الأمريكية عن مارتن أندانار، وزير الاتصالات الرئاسي، قوله إن ذلك حدث بالفعل وفق ما قال (الرئيس)، وذلك رداً على سؤال ما إذا وقعت تلك الحادثة بالفعل وإذا كان الشخص الذي رُمي من الطائرة خاطفاً وفق تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وليست هذه المرة الأولى التي اعترف دوتيرتي فيها بقتل الناس. إذ في وقت سابق من هذا الشهر، قال في منتدى أعمال إنه قتل شخصياً مجرمين مشتبه بهم.

وقال السناتور ليلى دي ليما، أحد كبار نقاد دوتيرتي إن تلك التعليقات بمثابة اعتراف بأنه شارك في القتل الجماعي وتعد سبباً لتوجيه التهم له.

ويُذكر أنه سبق أن اتُهم دوتيرتي بقتل مسؤول حكومي باستخدام مدفع رشاش “أوزي”.