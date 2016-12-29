قال موقع “ديجيتال جورنال” الكندي إنه على الرغم من إعلان الأمم المتحدة دعمها لحكومة الوفاق الليبية، تدعم روسيا ودول أخرى مثل مصر والإمارات العربية المتحدة المتمرد خليفة حفتر الذي زار روسيا في نهاية نوفمبر الماضي.

وأضاف الموقع الكندي في تقرير ترجمته وطن أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف انتقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر واتهمه بالمحاباة للقوى السياسية الأخرى بدلا من حفتر. وقال غاتيلوف إن الليبيين عليهم إيجاد حل وسط بشأن مشاركة حفتر في القيادة الجديدة.

ولفت ديجيتال جورنال إلى أنه في الوقت نفسه رئيس البرلمان عقيلة صالح، يجري محادثات مع عدد من المسؤولين الأجانب في محاولة لحل الأزمات السياسية وإيجاد دور لحفتر في ليبيا، واليوم مارتن كوبلر يصر أيضا على أنه لا بد أن يكون لحفتر دور كبير في أي حكومة ليبية موحدة.

وقال مارتن كوبلر الجمعة إن أهم قضية في ليبيا الآن هي حل الأزمة الحالية من خلال تشكيل جيش وحدة وطنية قوي مع خليفة حفتر والتأكيد على وجود دور أساسي لها في ذلك.

وذكر الموقع أن روسيا تسعى إلى مواءمة نفسها بشكل وثيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحفتر في ليبيا، وكذلك إدارة ترامب يبدو أنها تريد علاقة أكثر إيجابية مع روسيا، لهذا ستدعم الولايات المتحدة أيضا حفتر والسيسي.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن حفتر كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية لبعض الوقت، وعاش لمدة عشر سنوات قرب مقرهم في الولايات المتحدة، تلقى أيضا تدريبا عسكريا في الاتحاد السوفياتي خلال السبعينات.

وأشاد غاتيلوف بدور حفتر في محاربة الإرهابيين بما في ذلك الدولة الإسلامية على الرغم من انه لم يفعل شيئا لمساعدة في دفع مؤشر سرت نحو الأمام، وهو يحاصر أيضا مدينة درنة، واعتبر غاتيلوف أيضا أن حفتر يعمل للمساعدة على زيادة إنتاج النفط، وبالطبع فعل ذلك عن طريق انتزاع موانئ النفط الشرقية.