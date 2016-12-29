علق موقع ديبكا الاسرائيلي على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع اتفاقا بين نظام الرئيس الأسد والجماعات المتمردة السورية لوقف إطلاق النار في البلاد.

وأضاف الموقع وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية في تقرير ترجمته وطن أن الاتفاق بين الجانبين على وقف إطلاق النار لا ينطبق على المنظمتين المتطرفتين داعش والقاعدة والميليشيات التابعة لهما.

واعتبر ديبكا أن هناك ثلاث وثائق وقع عليها الجانبان هدنة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والجماعات المتمردة السورية، كذلك وثائق تفصل سلسلة من التدابير الفنية اللازمة للإشراف على وقف إطلاق النار، وأخيرا بدء محادثات بين الجانبين.

وشدد الموقع العبري على أن مصادر عسكرية واستخباراتية تؤكد أن روسيا وتركيا تعملان على متابعة التنسيق حول سوريا بمعاونة من إيران بهدف التوصل إلى اتفاقات مع الجماعات المتمردة الرئيسية في سوريا، ووقف الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ست سنوات، وبدء محادثات سلام بين نظام الأسد والمتمردين.

وأشار ديبكا إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في سوريا من قبل بوتين الخميس جاء في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس باراك أوباما أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على روسيا بسبب الهجمات الالكترونية على الولايات المتحدة خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

واعتبر الموقع أن سياسة الرئيس أوباما في سوريا فاشلة، لذا يحاول خلال أيامه الأخيرة معاقبة بوتين حول هذا الموضوع، كما أنه من المستحيل أيضا أن نتجاهل حقيقة أن وقف إطلاق النار جاء متزامنا مع العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا وجاءت بعد يوم واحد من خطاب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي كرسه كليا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأظهر هذا الخطاب أن الرئيس أوباما ووزير خارجيته ليس فقط خارج ما يحدث في الشرق الأوسط، ولكن تم استبعادهم من أي تأثير على الأحداث الهامة التي تجري في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أربعة نقاط أساسية تحققت نتيجة إنجازات بوتين هي أن وقف إطلاق النار لا يشمل خوض المزيد من المعارك بين الجماعات المتمردة السورية وجيش بشار الأسد، والحرب مع داعش وجبهة النصرة والقاعدة، كما الآن يمثل بوتين تحديا كبيرا للرئيس الأمريكي الجديد وإدارة دونالد ترامب.

كما أنه أكد بوتين على أهمية استمرار وجود القوات العسكرية الأجنبية المشاركة في الحرب، وهذه إشارة واضحة عن القوات الروسية، وإيران وحزب الله، وأخيرا فإنه من الواضح الآن أن بشار الأسد سيستمر في السلطة لفترة طويلة.