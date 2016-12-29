وقع عشرات من جنرالات الأردن المتقاعدين على مذكرة تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة جميع مدراء الأجهزة الأمنية الحاليين بعد تداعيات الأحداث الأخيرة في مدينة الكرك جنوبي البلاد.

وناشدت المذكرة الملك عبدالله الثاني التدخل شخصيا لمراجعة التعديلات الدستورية التي ربطت مدراء الأجهزة الأمنية به شخصيا وليس بالسلطة التنفيذية مما منع الشعب وسلطة التشريع من محاسبتهم.

وطالبت المذكرة لأول مرة بإقالة جميع مدراء الأمن وبدون إستثناء إحتراما لدماء الشعب الأردني.

وتحدثت عن الحاجة الملحة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحمي الوطن والمواطن في مرحلة حرجة وحساسة.

ووقع المذكرة الجريئة نخبة من قادة الأمن والجيش المتقاعدين بعضهم برتبة فريق والعشرات برتبة لواء