وجه الكاتب الصحفي الكويتي، طارق العلوي، انتقادات لاذعة للحكومة الكويتية بسبب استيرادها للغاز العراقي، مؤكدا على أن قطر المستقرة اقتصاديا أولى في الاستيراد منها من العراق الذي يمثل حاضنة إيرانية.

وقال “العلوي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” أليس الأولى أن نستورد الغاز من قطر (المستقرة اقتصاديا)، بدلا من العراق (الذي على كف عفريت.. إيراني)؟!”.

.. أليس الأولى أن نستورد الغاز من قطر (المستقرة اقتصاديا)، بدلا من العراق (الذي على كف عفريت.. إيراني)؟!

. pic.twitter.com/Pc3kXkvPTL — د. طارق العلوي (@DrTariqAlalawi) December 29, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى، منتقدا توقيع الحكومة الكويتية لـ 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية الموالية لإيران قائلا: ” إيران تشعل الحروب الطائفية في العراق.. والكويت تتكفل بدفع الفاتورة! .. لماذا؟!”.

إيران تشعل الحروب الطائفية في العراق.. والكويت تتكفل بدفع الفاتورة! .. لماذا؟!

. pic.twitter.com/43WGMvnEPL — د. طارق العلوي (@DrTariqAlalawi) December 29, 2016

وكان وزيرا النفط العراقي والكويتي، قد أعلنا بعد محادثات أجرياها الأربعاء، أن الكويت ستستورد كميات من الغاز العراقي، تصل إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي قوله، إن هذا المشروع سيبصر النور قريباً.

وبدأ اللعيبي، أمس الأربعاء، زيارة إلى الكويت تستمر عدة أيام، برفقه وفد عراقي نفطي رفيع المستوى للقاء المسؤولين الكويتيين وبحث المسائل النفطية والبترولية العالقة بين البلدين.