وجه الكاتب الصحفي الكويتي، طارق العلوي، انتقادات لاذعة للحكومة الكويتية بسبب استيرادها للغاز العراقي، مؤكدا على أن المستقرة اقتصاديا أولى في الاستيراد منها من الذي يمثل حاضنة إيرانية.

 

وقال “العلوي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” أليس الأولى أن نستورد من قطر (المستقرة اقتصاديا)، بدلا من العراق (الذي على كف عفريت.. إيراني)؟!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى، منتقدا توقيع الحكومة الكويتية لـ 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الموالية لإيران قائلا: ” تشعل في العراق.. والكويت تتكفل بدفع الفاتورة! .. لماذا؟!”.

 

وكان  وزيرا النفط العراقي والكويتي، قد أعلنا بعد محادثات أجرياها الأربعاء، أن ستستورد كميات من ، تصل إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي قوله، إن هذا المشروع سيبصر النور قريباً.
وبدأ اللعيبي، أمس الأربعاء، زيارة إلى الكويت تستمر عدة أيام، برفقه وفد عراقي نفطي رفيع المستوى للقاء المسؤولين الكويتيين وبحث المسائل النفطية والبترولية العالقة بين البلدين.