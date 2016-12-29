رحبت الكاتبة الصحفية الأردنية، إحسان الفقيه، بإعلان سلطنة عمان انضمامها للتحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب، مرحبة بكل صوت شريف فيها.

وقالت “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “سنظلّ نقول للمُحسن أحسنت.. حفظ الله بلاد المسلمين جميعا .. وردّنا إليه ردًّا جميلا.. مرحى #سلطنة_عمان .. مرحى لكل صوت شريف فيها”.

سنظلّ نقول للمُحسن أحسنت..

حفظ الله بلاد المسلمين جميعا .. وردّنا إليه ردًّا جميلا..

مرحى #سلطنة_عمان .. مرحى لكل صوت شريف فيها pic.twitter.com/Ltqc12LG5o — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) December 28, 2016

وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد تلقى رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان مسقط الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة.

وذكرت مصادر وفقا لرويترز، أنه من المتوقع قيام الأمير محمد بزيارة رسمية للسلطنة في الأسابيع القادمة تمهيدا لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي سيتم من خلالها إعادة فتح ملفات التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، عن إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة ما يسمى الإرهاب في مناطق مختلفة بالعالم الإسلامي، وأنيط بهذا التحالف -الذي وصل لاحقا عدد أعضائه إلى 40- قيادة العمليات وتنسيقها، انطلاقا من مقره في الرياض.

وجاء التحالف الإسلامي “انطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، مهما كان مذهبها وتسميتها، والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادًا، وتهدف إلى ترويع الآمنين”، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية آنذاك.

ويعمل التحالف الذي تقوده السعودية على تطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم محاربة الإرهاب، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وتستضيف الرياض مركز عمليات مشتركة “لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود”، بحسب البيان الذي صدر حول إعلان التحالف.

وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع أن التحالف الجديد لا يستهدف تنظيم الدولة الإسلامية فقط، بل سيحارب الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي.

وقال في هذا الصدد إن التحالف سيحارب “أي منظمة إرهابية” وليس تنظيم الدولة فقط، مشددا على أن التحالف الجديد سيقوم بالتنسيق مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم.

وأكد أن التحالف سينسق الجهود لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان. لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية مضي الجهود العسكرية. وقال إن العمليات في سوريا والعراق ستتم “بالتنسيق مع الشرعية في هذا المكان والمجتمع الدولي”.

وأوضح الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض أن كل دولة في التحالف ستسهم بحسب قدراتها، مؤكدا على أنه بالإضافة إلى العمل العسكري، سيحارب التحالف الإسلامي “الإرهاب” فكريا وإعلاميا، بحسب المسؤول السعودي.