إلى جانب النشاطات الفنية التي قام بها النجوم خلال عام 2016، تعرّضت حياة البعض لأحداث أثارت ضجة واسعة وتصدّرت قائمة الأخبار الصحافية العربية، اليكم أبرز هذه الأحداث حول النجوم لعام 2016.

اعتزال شيرين لأيام وجيزة

خلال شهر آذار، قرّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إعلان اعتزالها وهذا الخبر كان حديث الساعة وقتها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنّ شيرين عادت عن قرارها بعد أربعة أيام فقط ما جعلها عرضةً للكثير من السخرية والانتقادات حيث اعتبرها الجمهور والصحافة لا تجيد اتخاذ القرارات بطريقة سليمة، وأنها انفعالية ومزاجية وهذا ما يضرّ بحياتها المهنية.

محاولة اختطاف هيفا واتهامها بالكذب

ومن أبرز الأخبار التي ضجّت بها الصحافة نذكر خبر محاولة اختطاف النجمة الجماهيرية هيفا وهبي في باريس خلال شهر تشرين ، وكانت قد أعلنت هيفا ذلك عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات، إذ قالت إنّ سائق سيارة الأجرة الذي كان يقلّها من المطار الى الفندق حاول اختطافها.

وعادت هيفا لتؤكّد في ما بعد أنها بخير وأمان، وتزامن ذلك مع انتشار خبر السطو المسلح على النجمة العالمية كيم كارداشيان وسرقة مجوهراتها الثمينة في باريس أيضاً، ولم يتوقّف الخبر هنا بل أثيرت ضجة أكبر عندما اعتبر برنامج ET بالعربي أنّ هيفا لفّقت خبر اختطافها ما جعلها تنشر وثائق موقّعة تؤكّد حقيقة اختطافها. حسب تقرير اعده موقع نواعم

توقيف وائل جسار في المطار

أيضاً في الشهر عينه من عام 2016، تعرّض المطرب وائل جسار لموقف محرج في مطار القاهرة وتصدّر هذا الخبر الصفحات الرئيسية للمواقع ولم يمر مرور الكرام دون تحريف الحقيقة، حيث تبيّن حقيقة ما جرى، وفي التفاصيل أوقف الفنان وائل جسار في مطار القاهرة بسبب حيازته مبلغاً من المال يتخطى المسموح به نقداً خلال السفر خارج القاهرة، وبعض الأخبار أفادت بأنّه تنازل عن مبلغ طائل من أمواله لكي يُطلق سراحه، لكن في الحقيقة لم يدفع وائل أي كفالة ولم يتنازل عن أمواله بتاتاً.

القبض على سعد لمجرد

وخلال الشهر نفسه وتحديداً يوم السادس والعشرين من تشرين الأول 2016، فوجئ الجميع بانتشار خبر عن اعتقال السلطات الفرنسية النجم المغربي سعد لمجرد بتهمة التحرّش والاغتصاب، وما زالت خيوط التحقيق تُحاك لمعرفة ملابسات الحادثة، غير أنّ سعد لا يزال مسجوناً لغاية اليوم ومصيره مجهول رغم كافة الأخبار التي تُشاع حوله.

رحيل الموسيقار وخلاف الورثة

أما يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته، فقد نعت الصحافة رحيل الموسيقار ملحم بركات، وكانت قد انتشرت شائعات عن وفاته في الأيام الأخيرة قبل رحيله إثر تعرّضه لأزمة صحّية جعلته يعاني لفترة من الزمن بعيداً عن عيون الإعلام، وبعد وفاته ظلت الأخبار تتداول حول الخلافات بين أولاده بسبب الورثة وتتصدّر صفحات الصحافة.

غرامة فيروز بمليون دولار

وخلال شهر كانون الأول من هذا العام، تداولت الصحافة خبراً مفاده أنّ القضاء يُلزم السيدة فيروز بدفع غرامة مالية قدرها مليون دولار، حيث صدر حكم قضائي في الولايات المتحدة الأميركية يلزمها بدفع المبلغ المذكور.

ويعود السبب إلى خلاف حول حفل فني ضخم أقامته السيدة فيروز في مقاطعة كونيكتيكت، ما جعل الخبر ينضم لقائمة الأخبار الأكثر تداولاً في الصحافة.

زواج يؤكّد الشائعات

ولا شك في أنّ خبر زواج كل من الممثليْن حسن الرداد وإيميه سمير غانم من جهة والممثليْن عمرو يوسف وكندة علوش من جهة أخرى، قد شكّل مفاجأة خصوصاً أنّه أكّد الشائعات التي كانت تطال الثنائيين خلال السنوات السابقة، ويُعد ذلك من الأخبار الهامة لهذا العام.