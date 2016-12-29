أفاد مسؤول أمريكي، الخميس، أن الولايات المتحدة طردت 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة.

وأضاف المسؤول وفقا لما نقلته “رويترز”، أن بلاده ستغلق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك يستخدمان في أنشطة مرتبطة بالمخابرات، مشيرا إلى أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من الوصول إلى المجمعين بدءا من يوم (الجمعة).

ولفت إلى أن الإجراءات الأمريكية تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا “لا تتسق” مع مسؤولياتهم الدبلوماسية. لافتا إلى أن الإجراء الأمريكي يهدف لفرض تكاليف على الحكومة الروسية وتحميلها المسؤولية.