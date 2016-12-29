قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه “سوف يتم حذف فلسطين من الأجندة” عندما يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منصبه في 20 كانون أول/يناير ، وسوف يتم فرض القانون الإسرائيلي في (المناطق اليهودية في يهودا والسامرة).

وفي مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرنوت” نشرتها الخميس ، قال بينيت زعيم حزب “البيت اليهودي”، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “ما زال يعيش في التسعينيات” ، وذلك في تعقيب على تعليقات كيري الأربعاء .

وكان كيري قد قال إن قيام اسرائيل بتوسيع المستوطنات تدفعه حكومة يمينية تعرض للخطر حل الدولتين. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أن أجندة المستوطنين هي “تحديد” مستقبل إسرائيل .

ورفض كيري الحجة التي مفادها أن التوسع الاستيطاني يساعد على توفير الأمن لإسرائيل . وأضاف “إذا سارت إسرائيل في طريق الدولة الواحدة ، فإنها لن تنعم بسلام حقيقي مع العالم العربي .”

وقال بينيت عن كيري :”إن نواياه طيبة ، ولكن تعليقاته مثل سياساته – بعيدة تماماً عن الواقع″.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيشغل منصبه رسميا يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، قد أعرب عن امتعاضه من خطوات الرئيس الحالي باراك أوباما في مجال تسليم السلطة له، مشددا على أن التصرفات الأخيرة للإدارة الحالية أدت إلى تعقيد وتخريب العلاقات الطيبة مع إسرائيل.

وفي تغريدات كتبها “ترامب” عبر حسابه بتويتر قال: ” أفعل كل ما هو ممكن من أجل عدم الالتفات إلى التصريحات الاستفزازية الكثيرة والعرقلة من جانب الرئيس (أوباما).. اعتقدت أن تسليم السلطة سيكون هادئا ولكن على ما يبدو لن يكون كذلك.. لا يمكننا تحمل أكثر كيف يجري التعامل مع إسرائيل بعدم احترام وتجاهل كامل.. في السابق، كانت(إسرائيل) من الأصدقاء المقربين للولايات المتحدة ولكن الآن.. بداية النهاية كانت الصفقة مع إيران ومن ثم صدور هذا( قرار مجلس الأمن الدولي ).. كوني أقوى يا إسرائيل فلقد اقترب يوم 200 يناير/ كانون الثاني”.