في خطوة تعكس مدى الاستهتار بمستقبل الشباب، وخاصة الممثلين لبلادهم في المحافل الدولية، قررت الجامعة الأردنية، حرمان نجم التايكواندو الاردني وصاحب الميدالية الذهبية في الاولمبياد من الفصل الدراسي بسبب “غياباته” والتي قال عنها الشاب، أحمد ابو غوش، أنها كانت بسبب التحضيرات للأولمبياد.

ووجه لاعب التايكواندو أحمد ابو غوش، الفائز بذهبية الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، رسالة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، تحدث فيها عن حرمانه من المواد المسجلة للفصل الدراسي الأول.

وقال “أبو غوش” ساخرا مما حدث معه :” أود ان اتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة الجامعة الاردنية وادارة كلية التربية الرياضية التي قدرت جميع ظروفي لهذا الفصل وقاموا بحرماني من المواد المسجلة لي بهذا الفصل وذلك بداعي الغياب عن الجامعة، رغم كل الوعود والتعهدات التي وعدوني بها قبل بداية الفصل واثناء الدوام الجامعي بمراعاتي فيما يتعلق بالغيابات، علما اني طلبت منهم مراعاتي فقط في هذا الفصل وذلك بسبب ارتباطاتي الكثيرة خلاله خارج البلاد لتمثيل المملكة في العديد من الدول والتكريمات و المحافل الدولية؛ والمتمثلة بالسفر الى قطر للتكريم من قبل مجلس اللجان الاولمبية الدولية وتكريم الاتحاد الدولي لي كأفضل لاعب تايكواندو على مستوى العالم في اذربيجان وتكريمي بجائزة الابداع الرياضي العربي بجائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في الامارات العربية المتحدة هذا بالاضافة الى الارتباطات المحلية العديدة والدولية التي قدمت للملكة لاجراء المقابلات والتكريمات.”

ونقل “أبو غوش” عن احد الدكاترة في الجامعة قوله: “اجل دراستك ٣ سنين وبس تخلص الاولمبياد الجاي ارجع ادرس”.