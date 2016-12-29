قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج المصرية وعلم الأرقام إن دولة الإمارات ستواجه صعوبات وصراعات داخلية في 2017، وعدم توافق مع بعض الدول المجاورة.

وأضافت خلال مشاركتها في ندوة بصالون “فيتو” المصري عن توقعات الأبراج لـ 2017 أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وهو من مواليد برج الدلو وهذا العام يمثل بالنسبة له نهاية مرحلة.. قد تكون نهاية رحلته مع المرض.

أما عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وهو من مواليد برج الحوت ويعاني في عام ٢٠١٧ من الحيرة والتردد في اتخاذ قرارات، ويبدو فاقدا اتزانه النفسي في أحيان كثيرة، لكن في نهاية العام يبدأ في التحرر من الضغوط.

وختمت قولها إن العام 2017 سيكون عام صعب جداً على الإمارات سيتخلله صعوبات داخلية وصراعات إلى جانب خلافات كبيرة مع دول الجوار.