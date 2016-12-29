امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بأنباء عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد ولم تتمكن “وطن” من التأكد من صحة الأخبار التي انتشرت بشكل واسع

ورجحت مصادر خاصة في سلطنة عُمان أن يكون السلطان قابوس بن سعيد قد وافته المنية منذ ساعات، أو ربما منذ أمس الأربعاء 28-12-2016، إلا أن العائلة والسلطات في البلاد تتكتم على خبر الوفاة بانتظار الترتيبات اللازمة لما بعد الوفاة، وبانتظار اختيار من سيخلفه في الحكم.

ولا يوجد في سلطنة عُمان أي ولي للعهد، أو نائب للسلطان، كما أن السلطان قابوس يحكم البلاد منذ فترة طويلة، وليس واضحاً لدى أغلب المواطنين من سيخلفه في الحُكم.

وقالت المصادر وفق موقع ”أسرار عربية” أن دول الخليج تخشى أن تنزلق السلطنة الى فوضى أو توتر سياسي بعد وفاة السلطان قابوس ولذلك تم الاعلان قبل ساعات عن انضمامها الى التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب، وهو تحالف عسكري تقوده السعودية، وقد يُمكن السعودية بعد وفاة السلطان قابوس من التدخل في البلاد.

وكان السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل بوسعيدي قد ولد في 18 تشرين ثاني/ نوفمبر 1940، أي أنه يبلغ من العمر 76 عاماً، لكنه إضافة الى كبر سنه يعاني من وضع صحي صعب، حيث كان العام الماضي قد أمضى ثمانية شهور لأغراض العلاج في ألمانيا، وفي شباط/ فبراير من العام الحالي 2016 غادر السلطنة مجدداً من أجل إجراء فحوصات طبية، إلا أنه ليس معروفاً ما هي الأمراض التي يعاني منها.

وكانت سلطنة عُمان شهدت اضطرابات سياسية في العام 2011 أدت الى مقتل عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع تظاهرات كبيرة طالبت بالاصلاح في البلاد.

رحيل #السلطان_قابوس رحمه الله خسارة لعمان والخليج والعالم العربي والاسلامي .. خسارة للحكمة والاعتدال .. رحمك الله وادخلك فسيح جناته pic.twitter.com/95WUrXMwzy — احمد الدويسان #قابوس (@ahmedaldwesan2) December 29, 2016

تقولوا صدق

خبر

وفاة الشيخ قابوس

سلطان سلطنة عمان.

دون بديل الى الان – يشعر بـالحزن — محمد الغريش-الذاري (@algherish) December 29, 2016

هام: أنباء عن وفاة السلطان قابوس.. والترتيبات جارية في سلطنة عُمان

https://t.co/yddEMGGLwH by #AsrarArabiya via @c0nvey — Osama Sarsak (@SarsakOsama) December 29, 2016