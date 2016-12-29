في واقعة لا تخلو من الطرافة وخفة الدم، نشر الأمير السعودي، خالد بن طلال مجموعة من الصورة أثناء زيارة عمه الملك سلمان بن عبد العزيز لوالده الأمير طلال بن عبد العزيز في منزله للإطمئنان على صحته، موضحا أته خشي من تقبيل يد الملك سلمان خوفا من حارسه الشخصي عبد العزيز بن بداح الفغم.

وقال الأمير “خالد” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن” مرفقا بها مجوعة من الصور أثناء لقاء عمه الملك سلمان بوالده الأمير طلال: ” صور زيارة سيدي الوالد خادم الحرمين لأخيه سيدي الوالد الأمير طلال..وعند مغادرته استأذنته حفظه الله بأني أرغب تقبيل يديك ولكن خفت من الفغم !!”.

صور زيارة سيدي الوالد خادم الحرمين لأخيه سيدي الوالد الأمير طلال..وعند مغادرته استأذنته حفظه الله بأني أرغب تقبيل يديك ولكن خفت من الفغم .!! pic.twitter.com/bNfUKtEbVs — خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) December 28, 2016

وجاءت تغريدة الأمير طلال إسقاطا على حادثة الأوبرا الكويتية الشهيرة التي تعرّض فيها الممثل السعودي حبيب الحبيب لموقف من الحارس الشخصي للعاهل السعودي بعد أن وضع يده على كتف الملك، ليقوم العقيد الفغم بإبعادها، لتلتقطها عدسات الكاميرات الحاضرة.