في واقعة لا تخلو من الطرافة وخفة الدم، نشر الأمير السعودي، خالد بن طلال مجموعة من الصورة أثناء زيارة عمه بن عبد العزيز لوالده الأمير  طلال بن عبد العزيز في منزله للإطمئنان على صحته، موضحا أته خشي من تقبيل يد خوفا من حارسه الشخصي عبد العزيز بن بداح الفغم.

 

وقال الأمير “خالد” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن” مرفقا بها مجوعة من الصور أثناء لقاء عمه الملك سلمان بوالده الأمير طلال: ” صور زيارة سيدي الوالد لأخيه سيدي الوالد الأمير طلال..وعند مغادرته استأذنته حفظه بأني أرغب تقبيل يديك ولكن خفت من الفغم !!”.

 

وجاءت تغريدة الأمير طلال إسقاطا على حادثة الأوبرا الكويتية الشهيرة التي تعرّض فيها الممثل السعودي لموقف من للعاهل السعودي بعد أن وضع يده على كتف الملك، ليقوم العقيد الفغم بإبعادها، لتلتقطها عدسات الحاضرة.

 