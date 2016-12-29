توقعّت عالمة الفلك اللبنانية، ماغي فرح، أن تكون الشدائد عام 2017 أخف وطأة من السنة الماضية ولو أنها تحمل في طياتها أيضاً أعمالاً إرهابية وانهيارات سياسية واقتصادية منذ بدايتها.

وأوضحت أن سنة 2017 تفتتح دورة فلكية جديدة تستمر حتى عام 2025 وتبدأ المشوار نحو السلام الذي قد يبصر النور في شتاء 2019/2020. بعد فترات متفاوتة من الحروب والصراعات والمفاجئات الجيدة والمركبة.

وفيما يلي توقعات “ماغي فرح” لكلّ برج:

برج الحمل:

تكون التأثيرات الفلكيّة عليك شديدة فتحمل تغييرات وتموّجات وتناقضات، ما يتطلّب الحكمة والهدوء والتفكير قبل الإقدام على أي خطوة. تُقدم على مشاريع جديدة وتلعب دوراً اجتماعياً مهمّاً، وقد تتبوأ مركزاً في إدارة أو في مجال سياسي أو قضائي أو تجاري.

من الأفضل لك في هذه السنة أن تتصرّف بهدوء وألا تتسرّع في اتخاذ أي قرار أو في القيام بمغامرات غير محسوبة. تتحرّر من ضغوطٍ في فصل الخريف، فتُقبل على تغييراتٍ ضخمة وتحضّر لمشروع يتبلور في نهاية السنة. قبل ذلك تتعرّض لبعض الإجراءات الإدارية الدقيقة كأن تقفل المؤسسة أبوابها أو كأن تُقال من مركزٍ أو موقع.

عاطفياً، تتحدّث هذه السنة عن ارتباطات جديّة وتكون جاذبيّتك كبيرة طوال الوقت. تعيش بعض الشكوك والتردّد في الأشهر الأولى وتتوصّل إلى الاستقرار، وربما إلى تغيير في المنزل أو الانتقال إلى مكانٍ جديد في نهاية السنة. قد تلتقي الحب في مكان بعيدٍ أو غريبٍ عنك، وقد يشير فينوس بين شباط/February وحزيران/June إلى زواجٍ من شخصٍ ثري أو مرموق.

برج الثور:

سنة بنّاءة تنعم خلالها بحظٍّ مضاعف ابتداءً من شهر آذار/March. تحقّق أحلامك وتتخطى إنجازاتك ما توصّلت إليه حتى الآن. تلاقي الدّعم من بعض الجهات الفاعلة والحاكمة. تعرف الشفاء إذا عانيت من مرض وتجد الحلول لإعياءٍ سابق. تذهب بأسفار منتجة وتتنوّع الخيارات. تتحرّر من قيود ماليّة وتُتاح لك الفرص لكسب عملٍ جديد. تبرع في مجالٍ طبي وتربوي وتجاري.

الحياة العاطفيّة واعدة وقد تسعى إلى زواج أو ارتباط إذا كنت عازباً. تكون الأجواء رومانسيّة، إلا أنّ الحياة العائليّة تشهد بعض التغييرات وكشفاً لبعض الأسرار في شباط/February وآب/August. قد تفرح بإنجاب أو باستقبال الأحفاد.

برج الجوزاء:

تحمل إليك هذه السنة أحداثاً تخرج عن المألوف، فـساتورن ما زال يعاكسك وجوبيتير صار حليفك منذ 9 أيلول/September الماضي وهو مستمرّ في دعمك حتى شهر تشرين الأول/October. تنتهي من معاناة وتصحّح أوضاعك وقد تدير ظهرك للماضي.

إنّها سنة لا تخلو من الاضطرابات، لكنّها مؤاتية للبدء بعملٍ جديد أو لمواصلة دراسةٍ أو عمليّة تدريبيّة. تبرع كموجّه أو كقائد وتبدأ عملاً خاصاً بك أو تتبوأ مركزاً إدارياً في فصل الخريف. تفاوض ابتداءً من شباط/February للحصول على منصب وتتوّج جهودك بالنجاح في شهر أيار/May وشهرَي تموز/July وآب/August. يكون شهر تشرين الثاني/November مسرحاً لحلمٍ يتحقّق.

تمرّ حياتك العاطفيّة باختبار، فإمّا الفراق أو المصالحة. تُتاح لك فرصة إيجاد توأم روحك إذا كنت وحيداً. قد تبرز مسألة خيانة أيضاً وصدماتٍ عاطفيّة، إلّا أنّ السنة برمّتها جيّدة وقد تصادف شخصاً يغيّر قدرك في الشهرين الأخيرين من السنة.

برج السرطان:

تحمل هذه السنة متغيّرات ومفاجآت، فكوكب جوبيتير في الميزان يدفعك إلى التهوّر ويهبك ساتورن الحكمة. تضطرّك الظروف إلى القيام بعمليّة تصحيح وتقويم. تشير الأفلاك إلى أعمال عدّة وتغييرات تحصل في نوعية عملك ومكانه. تمرّ بفترة من اللاإستقرار حتى تشرين الأول/October إذ يحمل إليك جوبيتير في العقرب الحظ ويطلق دورة جديدة من الأرباح والنجاحات. تتطلّب الأوضاع الفلكيّة أيضاً انتباهاً للصحة وعدم الاستهتار بالسلامة.

عاطفياً، إنّها سنة القرارات الكبرى وقد تتّسم بالجمود ومراوحة المكان بين كانون الثاني/January وشباط/February. يَعِدك فينوس بأوقاتٍ حلوة ولقاءاتٍ استثنائية في شهر حزيران/June وشهر آب/August. وابتداءً من تشرين الأول/October تبشّرك الأفلاك بفترة خريفيّة زاهرة ومفاجآتٍ على الصّعيدين الشخصي والمهني. وقد توقّع على اتفاقٍ قد يكون له تأثير مهمّ على العام المقبل، وتطلُّ إلى مصيرٍ آخر على كل الاصعدة.

برج الأسد:

تحالِفك الأقدار لكي تمارس أعمالك بنجاح هذه السنة، فكوكبا جوبيتير وساتورن يبشّران بفترة بنّاءة تؤسّس خلالها على قاعدة متينة. يضع جوبيتير حدّاً للأحداث والمفاجآت المربكة التي واجهتك في السنوات الماضية، فتحقّق هذه السنة نجاحاً يفوق ما تحلم به وتستفيد من حظّ يواكب الخطوات، ولو شعر في بعض الأحيان بغيمة سوداء أو ببعض الإحباط أمام بعض المصاعب.

تُتاح لك فرصة الاستثمار المربحة والسفر للعمل خارج بلادك أو للتواصل مع جهاتٍ أجنبيّة. إنّ جوبيتير يبشّر بازدهار وتحرّر حتى شهر تشرين الأول/October. أمّا ساتورن فيرشدك إلى الأفضل حتى شهر كانون الأول/December، إلّا أنّك تبدأ السنة بشهرٍ ضاغط وتنهيها بشهرٍ أقل وعداً من الأشهر السابقة يضطرّك إلى مضاعفة الحذر والوقاية.

عاطفياً هي سنة الزواج، تجعلك قادراً على اتخاذ القرارات التي تهرّبت منها في السابق. تستعيد الثقة بالحب وتجد حلولاً لما أعاق سعادتك في الماضي. يختبر القدر علاقة لك ويضعها على المحك في آب/August. وقد تعني هذه المرحلة قراراً بالزواج تعقده إمّا في نهاية السنة أو في السنة المقبلة. هناك فرص عاطفيّة مع بعض الغرباء.

برج العذراء:

تصل إلى مفترق طريق في حياتك وتعيد النظر ببعض الالتزامات مدفوعاً بحب التغيير فتمرّ بفترة من التردّد، إلّا أنّ الظروف تدفعك إلى اتخاذ قرارات مهمّة وانقلابية. تضطرّ إلى التعامل مع أوضاع وظروف غير متوقّعة وتمرّ بفترة انتظار أو جمود بسبب بعض العوائق. تدخل في منتصف شهر آذار/March فترة جيّدة، أمّا شهر تموز/July فيحمل النجاح الأكيد ويكون فصل الصيف حاسماً لجميع مواليد العذراء. أمّا الانفراج الحقيقي فيأتي مع تشرين الأول/October.

في الحب تصبو إلى الكمال وتصطدم مراتٍ كثيرة بخيبات. تبدأ علاقة جديدة إذا كنت غير متزوّج. شباط/February مفترق طريق وفي شهر آب/August يلبّي كوكب الحب فينوس رغباتك. المغامرات عذبة في تشرين الثاني/November. تحتاج الصحّة إلى العناية في هذه السنة.

برج الميزان:

إنّها سنتك فافرح بها، لقد دخل كوكب الحظّ برجك في أيلول/September الماضي وها هو يجلب إليك الحظّ ويفتح أمامك الطريق واسعة حتى تشرين الأول/October. لقد مررت بفتراتٍ صعبة وها إنّ الضغوط تزول في هذه السنة. تنتظرك مفاجآت وأحداث لم تكن في السحبان. تتحقّق مشاريعك بطريقة سحريّة

. قد يطرأ ما يزعجك في شباط/February وبين حزيران/June وتموز/July. هذه السنة المصيريّة يجب ألا تنغمس خلالها باستثمارات غير محسوبة. قد تتلقّى مبالغ من المال غير متوقّعة وتسافر بحثاً عن جديد. عاطفياً، قد تعيش ما لم تعرفه في السابق وتعرف شعبيّة لا مثيل لها.

يسجّل فينوس إقامة طويلة في برج الحمل بين شباط/February وحزيران/June ويتحدّث عن تصفية حسابات قبل التوجّه إلى جديد. يحمل شهر أيار/May انعطافاً آخر وتنطلق أكثر بين حزيران/June وتموز/July. في أيلول/September جديد وفي النصف الثاني من تشرين الأول/October قد تعيش قصة خياليّة.

برج العقرب:

تخوض ميادين جديدة وتطوّر ما باشرت به في السنة الماضية، لكنّك تحقّق المرتجى ابتداءً من شهر تشرين الأول/October. تتخلّص هذه السنة من معوقات كثيرة ومشاكل مهنية وماليّة. تثمر جهودك في فصل الخريف. بين كانون الثاني/January وأيلول/September إغتنمْ الفرص التي تتوفّر لك لمعالجة وضعٍ عالق.

قد تربح قضية قانونيّة وتحقّق نجاحاً مالياً. يمكن القول إنّك تمر بفترة تحضيريّة على الصعيدين الشخصي أو المادي تعرّضك لبعض التجارب وتفضح أسراراً تكتّمت عنها، فالتغييرات مهمّة في حياتك. تتحرّر من ثقلٍ أو عبء وتنهي السنة على جديد. من الممكن أن تبحث في إرث أو في خلافة وتَعِدك أشهر كانون الثاني/January، حزيران/June، تموز/July، وأيلول/September بحلول وانفراجات.

تبشّرك الأفلاك بصحّة جيّدة. عاطفياً، يكون الحب شاغلك في الأشهر الأخيرة من السنة التي تحمل إليك المفاجآت وقد تقلب حياتك رأساً على عقب. تمرُّ بفترة صعبة بين شباط/February وآذار/March لكنّك تسترجع إشراقك في نيسان/April وآب/August.

برج القوس:

تنتهي مرحلة هذه السنة لكي تتوجّه إلى جديد، فـساتورن يترك برجك في كانون الأول/December بعد أن فوّت عليك فرصاً وجلب التعقيدات. إنّ جوبيتير في الميزان يتناغم مع ساتورن في برجك ما يشير إلى صداقاتٍ غنيّة ونشاطاتٍ جماعيّة وإلى تغييرٍ مهم في حياتك، شرط أن تعتمد الوقاية في شؤونك الصحيّة والأمنيّة.

قد تعمل مع الخارج الذي يَعِدك بأرباح ورواج وانتشار. قد تجد نفسك أمام وضعٍ متأزّم بين شهر كانون الثاني/January وأواخر أيلول/September وأواخر تشرين الأول/October، من المحتمل أن تبدأ بعمل جديد وتقبل على ارتقاء اجتماعي ومهني. تقود فريقاً أو نقابة أو حزباً أو ما شابه وتنجح في عمل يثير شغفك سواء انتميت إلى عالم الفن أو التجارة أو التربية أو التعليم، أو إلى عالم الطب أو الهندسة أو الإعلام والسياسة.

تتمتّع عاطفياً بسحرٍ منقطع النظير، لكنّك تعرف سنة مليئة بالمتغيّرات، فقد تتخلّى عن علاقة قديمة وتعيد حساباتك. هذه السنة تحمل قصّة حب مميّزة لمعظم مواليد القوس، لكنّ القرار بالارتباط قد يتأخّر. يُخشى أيضاً من قطيعة وطلاق. قد يفرح القلب في شهر آذار/March وفي شهر أيار/May، إلّا أنّك تطلُّ على شهرٍ مميّز هو تشرين الثاني/November حيث تمارس نجوميّة كبيرة. تفكّر بتغيير المنزل أو بشراء منزلٍ جديد.

برج الجدي:

تمرّ بسنة استثنائية وأجواء وظروف غير تقليديّة. ينصحك جوبيتير بعدم خوض أيّة عمليّة شائكة أو التصرّف بطريقة شائكة. سلاحك هذه السنة المصداقيّة والمثابرة والطراوة في التصرّفات، إذا شعرت بالعوائق في بداية السنة فإنّك تتخطّى المخاوف والهموم في شهر نيسان/April.

يأتي شهر أيلول/September ليغيّر الأحوال وينقلك إلى موقعٍ آخر فتنهي السنة منتصراً وقادراً. تتلقّى العروض وتجد الحلول لكل المشاكل. قد تتّخذ قراراً سريعاً بعمليّة بيع أو شراء، وتتحدّث الأفلاك عن مكافأة تتلقّاها لقاء جهودٍ قمت بها في الماضي.

تسجّل شهرة وتستقطب جمهوراً واسعة إذا كنت مؤلّفاً أو فنّاناً أو مغنياً أو مخرجاً أو ممثلاً أو صحافياً أو منتجاً سينمائياً أو مسرحياً وإذا كنت تنتمي إلى عالم الإبداع والخلق. كذلك يسطع نجمك إذا كنت تعمل في مجال سياسي أو نقابي أو إداري. إذا كنت باحثاً عن عمل فقد تجده في هذه السنة. لا تهمل صحّتك بين شباط/February وتشرين الأول/October.

عاطفياً، تحمل إليك هذه السنة اللقاءات العذبة والمناسبات السارّة، لكنّك تمرُّ في أزمة في الأشهر الأولى لتتحقّق الراحة الحقيقيّة في فصل الخريف. يوحي لك شهر حزيران/June بجديد على صعيد علاقة راسخة ويأتي الانفراج في شهر أيلول/September، فتقبل على حدثٍ سعيد بين أيلول/September وآخر السنة.

برج الدلو:

إنّها سنة استثنائية لم تعرف مثلها منذ فترة طويلة ستترك أثرها على حياتك لسنوات عدّة، يشير جوبيتير في الميزان والذي دخل إليه في أيلول/September من عام 2016 إلى نجاحات وحظّ كبير وتغييرات لمصلحتك. تطلُّ على سنة رائعة تعوّض خلالها عمّا فات وتشغل منصباً تحلم به. تحلّق سعيداً في المجال الفنّي والمهني والتجاري والمالي والسياسي.

قد تبدأ جديداً وتغيّر مكان إقامتك أو تسافر بحثاً عن جديد يملأ حياتك. تستعيد مكاناً سُلب منك وقد تمارس مهمّة للمرّة الأولى. تحصل على تقدير وتكريم أو جوائز إذا كنت تعمل في الشأن العام، أو إذا كنت تنتمي إلى ميدانٍ إداري أو قضائي أو طبي. الفترة الأفضل تقع بين أول السنة و11 تشرين الأول/October.

تتّسم هذه السنة بسفرٍ مهم تقوم به. تترأس مهمّة أو فريقاً وتتقرّب من أشخاص نافذين. حاذِر في الخريف من عمليّة خداع أو خيانة أو فخٍ ما، أو من الوقوع ضحيّة بعض المؤامرات أو أحد الانقلابات.

هذه السنة تحمل إليك وعوداً عاطفيّة شتّى، خاصةً بين شباط/February وحزيران/June، كذلك يحمل شهر تموز/July وعوداً مغرية ويخبّئ النصف الثاني من تشرين الأول/October والأسبوع الأول من تشرين الثاني/November مفاجأة حلوة. قد تقرّر الزواج بصورة مفاجئة.

برج الحوت:

لقد خضعت لتأثيرات فلكيّة شديدة وسلبيّة خلال السنتين الماضيتين على الأقل، وها إنّك تطل على سنة تبدّل بطريقة جذريّة نظرتك إلى بعض الأمور، تمرّ بمراحل متقلّبة وبأزمات ووعود تستمر حتى 10 تشرين الثاني/November.

في المجال المهني تعرف تنوّعاً كبيراً وتعيش أوقات غير تقليديّة، فتحقّق سمعة طيبة أو شهرة أو مركزاً بهيّاً أو مكافأة سارّة. لكن بالمقابل تضطرّ للإذعان لبعض الإرادات. قد تجمعك صدفة بمن يقدّر كفاءتك فتُفتح أمامك أبواب أُقفلت في السابق، وقد تواجِه تحدّيات كثيرة وقد تضطرّ إلى الانكفاء في بعض الأحيان.

كثيرون من مواليد الحوت يغيّرون كليّاً مجال عملهم. تنتقل هذه السنة إلى موقعٍ مناسب لك، لكن عليك أن تنتظر حتى فصل الصيف. قد يغيب مسؤولون في مؤسسة تعمل معها أو تتبدّل إدارات ويكون لهذا الأمر تأثير عليك مباشرةً.

تتبدّل نظرتك إلى الحياة العاطفيّة وتخرج من عزلتك وتفكّر بالانفتاح على العالم الجديد الذي يَعِدك به الفلك. لكنّ التقلّب في الحب هو عنوانٌ كبير هذه السنة ما يعني انقلابات وتغييرات. تنجذب هذه السنة إلى أصحاب الفكر وتسكنك هواجس في حرصك على الحبيب. يخيّم اللاإستقرار على حياتك الشخصيّة. قد تعاوِد اللقاء بمن غابوا عنك.