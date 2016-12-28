بعد محاولات يائسة من المشتركة الجزائرية السابقة في برنامج “أراب آيدول”، كاميليا ورد، استفزاز أحلام بشتى الطرق من خلال شتمها والإساءة إليها وقيادة حملة شعبية ضدها في الجزائر، على مدى أيام، انتقامًا منها كونها اعتبرتها السبب في خروجها من البرنامج، اكتفت أحلام برد عابر عبر حسابها الرسمي “تويتر”

وكتبت المطربة الإماراتية، على حسابها: “اللهم أنت حسبي وأنت نعم الوكيل، اللهم إني وكلتك أمري وحياتي وهذا القلب فاحفظني وأسعدني فإنك على كل شيء قدير”.

فردت عليها كاميليا بتغريدة أخرى بقولها: “تمتلي علي الناس الطيبة يا متخلفة صدقيني حفضح شو عملتي معي (ملكة البقر) خذلتيني كنت بحبك وانت بتعرفي لكن طلعت”.

ولكن على ما يبدو أن العقاب الفعلي لم يأت من أحلام نفسها، التي رفضت الخوض في ردود من مجرد هاوية، بل جاء الرد من موقع “يوتيوب” ذاته، حيث قام بحجب كل مقاطع الفيديو الخاصة بكاميليا خلال مشاركتها في برنامج “أراب آيدول” وآخرها أغنية فيديو “عيوني سهارة”.