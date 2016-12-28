اعتذر الفنان اللبناني وائل جسار للشعب المغربي بعد انتشار صورة له مع أحد الأشخاص من جمهوره وهو يحمل علم البوليساريو، الأمر الذي اغضب جمهوره في المغرب.

و حرص المطرب وائل جسار على توضيح بعض الأمور التي أغضبت جمهوره بالمملكة المغربية خلال الأيام الماضية ، وأكد جسار أن الصورة ليست حديثة وأنها قديمة وأن هناك شخص طلب أن يلتقط صورة معه ففعل ذلك، مشدد على أنه ليس لديه علم ومعرفة بالعلم الذي التقط الصورة معه، قائلا “أرجو ألا يفهم أي شخص هذا الأمر بشكل خاطئ”.

وتداول الجمهور المغربي صورة ظهر خلالها المطرب اللبناني وهو يحمل علم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، والمعروفة اختصاراً باسم جبهة “البوليسارو”.

وسجل وائل جسر فيديو خصيصاً لهذا الأمر، نشره عبر صفحته بموقع “فيسبوك قال فيه إن الصورة قديمة، وأنه يحترم الشعب المغربي وكل الشعوب العربية.

وأوضح الأمر قائلا: “ما حدث أن أحد الشباب طلب التصوير معي وكان يحمل العلم، ولم أكن أعلم رمزية هذا العلم”.

وترفض غالبية الشعب المغربي ما تسعى إليه جبهة “البوليساريو”، والتي تهدف لإنشاء دولة مستقلة جنوب المغرب.

وجبهة البوليساريو حركة تحررية تأسست في 20 مايو 1973، وتسعى لتحرير الصحراء الغربية، حيث ترى أنها استعمارا مغربيا لأن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب عليها، أما عن الكلمة فهي اختصار لاسم الجبهة باللغة الإسبانية المكون.