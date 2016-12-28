تنبأ عز الدين شكري فيشير – الدبلوماسي السابق والأديب – بأن عام 2016 لن يكون الأسوأ في حياة المصريين .

وقال “فيشير” في لقاء مع برنامج “السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي “يسري فودة” على قناة “دويتشه فيله” الألمانية: “عام 2016 ربما يكون من أسوأ الأعوام التي مرت علينا في الفترة الأخيرة ، احنا اتبهدلنا جامد خلال الـ6 سنين اللي فاتوا و 2016 كانت أكثر ألمًا من السنوات اللي قبلها “.

وأضاف: “للأسف مش متأكد أنها هتكون أسوأ نقطة في الفترة المقبلة لأن العالم يتم الآن إعادة صياغته ، والعالم العربي في قلب هذه العملية وللأسف الشديد يبدو أننا فقدنا القدرة على السيطرة على أمورنا فأصبحنا خاضعين فيما يحدث لنا لأشياء خارج سيطرتنا يكاد يكون بالكامل”.

وسأله الإعلامي “يسري فودة”: “يعني الآتي أسوأ في 2017 ؟” .. فأجاب: “أتمنى أن أكون مخطئًا لكن يبدو أن الآتي سيكون أسوأ”.

وكان “فيشير” نال شهرة واسعة بعد إصدار روايته بعنوان “باب الخروج” في أعقاب ثورة 25 يناير والتي تنبأت بسيناريو مأساوي لها ، وهو ما يعتقد العديد ممن قرأوها بأنه تحقق بالفعل الآن”.