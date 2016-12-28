أقدم النائب في البرلمان الأردني عن مدينة ، محمد الرياطي، على اقتحام مكتب فواز إرشيدات عنوة، وأجبره على مغادرته وجلس في مكانه، وقام بمراجعة أمور العمل والملفات بدلاً من الوزير نفسه لمدة ساعة كاملة قبل تدخل ، هاني الملقي، شخصيا لفض النزاع بين الرجلين وإعادة الأمور إلى نصابها.

 

من جانبه، برر النائب “الرياطي”، ما فعله في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”، حيث أشار إلى أن الوزير يعطل توقيع لأهالي مدينة العقبة، لافتا إلى أن يموتون بسبب هذا التعطيل.

 

وأضاف “الرياطي”، أنه اتصل لمدة أسبوع بالوزير “إرشيدات” المعني بإصدار الإعفاءات الطبية، لكن الأخير لم يرد عليه. وبين أنه دخل لرئاسة وجلس عند سكرتيرة الوزير وطلب منها ثلاث مرات الدخول لمكتب الوزير ورفض بدون مبرر.

 

وأوضح أنه بعد المرة الثالثة اقتحم  مكتب الوزير عنوة، وطلب من الأخير المغادرة، وهو ما فعله إرشيدات، وجلس الرياطي في مكانه، في سابقة تحصل لأول مرة بتاريخ البرلمان الأردني.

 

وبعدما أصر النائب على رفض السماح للوزير بالعودة لمكتبه وصل الضجيج لرئيس الوزراء هاني الملقي، حسب ما نشر في ، فحضر للمكتب وعالج الإشكال بين الطرفين.

 

وأكد “الرياطي” في تدوينته على مكاتب الوزراء ملك للشعب وليست لهم شخصياً ووظيفتها خدمة المواطنين، متعهداً بفضح أي مسؤول يخالف هذه القاعدة .