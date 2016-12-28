أقدم النائب في البرلمان الأردني عن مدينة العقبة، محمد الرياطي، على اقتحام مكتب وزير الدولة فواز إرشيدات عنوة، وأجبره على مغادرته وجلس في مكانه، وقام بمراجعة أمور العمل والملفات بدلاً من الوزير نفسه لمدة ساعة كاملة قبل تدخل رئيس الوزراء، هاني الملقي، شخصيا لفض النزاع بين الرجلين وإعادة الأمور إلى نصابها.

من جانبه، برر النائب “الرياطي”، ما فعله في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، حيث أشار إلى أن الوزير يعطل توقيع الإعفاءات الطبية لأهالي مدينة العقبة، لافتا إلى أن المواطنين يموتون بسبب هذا التعطيل.

وأضاف “الرياطي”، أنه اتصل لمدة أسبوع بالوزير “إرشيدات” المعني بإصدار الإعفاءات الطبية، لكن الأخير لم يرد عليه. وبين أنه دخل لرئاسة الوزراء وجلس عند سكرتيرة الوزير وطلب منها ثلاث مرات الدخول لمكتب الوزير ورفض بدون مبرر.

وأوضح أنه بعد المرة الثالثة اقتحم مكتب الوزير عنوة، وطلب من الأخير المغادرة، وهو ما فعله إرشيدات، وجلس الرياطي في مكانه، في سابقة تحصل لأول مرة بتاريخ البرلمان الأردني.

وبعدما أصر النائب على رفض السماح للوزير بالعودة لمكتبه وصل الضجيج لرئيس الوزراء هاني الملقي، حسب ما نشر في الصحافة الأردنية، فحضر للمكتب وعالج الإشكال بين الطرفين.

وأكد “الرياطي” في تدوينته على مكاتب الوزراء ملك للشعب وليست لهم شخصياً ووظيفتها خدمة المواطنين، متعهداً بفضح أي مسؤول يخالف هذه القاعدة .