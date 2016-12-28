قتل مسلح واعتقل 3 آخرين خلال اشتباك مع قوة أمنية أردنية في منطقة الشوبك بمحافظة معان مساء الأربعاء.

وقالت مصادر أمنية أردنية إن قوة أمنية طاردت المطلوبين في المنطقة, وأن تبادلا لإطلاق النار جرى بين القوة والمجموعة المسلحة مما أدى إلى مقتل أحدهم واعتقال البقية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن أسلحة ومعدات ووسائل قتالية عثر عليها مع أفرد الخلية المسلحين.

وجاء حادث الشوبك بعد مضي ايام على الاشتباكات المسلحة مع مجموعات إرهابية في مدينة الكرك جنوبي العاصمة عمان والتي اسفرت عن مقتل عدد من قوى الأمن الأردني واصابة العشرات، الى جانب مقتل الارهابيين الاربعة.

وفي سياق متصل قضت محكمة أردنية اليوم بالإعدام بحق خمسة متهمين فيما يعرف بـ”خلية إربد الإرهابية”.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن محكمة أمن الدولة قضت أيضا بالحبس مع الأشغال الشاقة على 15 آخرين، بإقرار التهم المنسوبة إليهم.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أحالت المتهمين في يونيو الماضي إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب منها “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار إرهابية”.

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت في مارس الماضي تمكنها من إحباط مخطط لتنظيم الدولة للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية، مشيرة إلى أنه خلال تتبع المطلوبين لتوقيفهم دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى مقتل 7 من المسلحين، كما أصيب مدنيان خلال الاشتباك كانا على مقربة من المكان.