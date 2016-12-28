أثنى المحامي العماني، سعيد سالم الكلباني، على موقف الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، معتبرا أنه بقائه في اليمن رغم أنه كان بإمكانه أن يعيش مرفها في الفنادق والقصور يثبن أنه “رجل”.

وقال “الكلباني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح كان بإمكانه أن يعيش مرفها في أفخم قصر أو فندق وتتكاثر ثروته ويعيش في النعيم ولكنه أثبت للجميع أنه رجل”.

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح كان بإمكانه أن يعيش مرفها في أفخم قصر أو فندق وتتكاثر ثروته ويعيش في النعيم ولكنه أثبت للجميع أنه رجل — سعيد سالم الكلباني (@alkalbani2007) December 28, 2016

من جانبهم، هاجم مغردون، تغريدة “الكلباني”، معتبرين أن علي عبد الله صالح أضاع اليمن بهدف تحقيق مصالحه الشخصية، ولم ينظر إلى الشعب الذي رفضه، مؤكدين على أنه إذا كانت الرجوله هكذا فبئس الرجولة.

@alkalbani2007 عاد ما رجل… أغرق اليمن في الدمار والخراب وتشريد الناس… — راشد سعيد (@rashid998r) December 28, 2016

@alkalbani2007 @rashid998r

الزج ب "الشعب" ف مكينة التبريرات ورقة توت.كان الأجدى من "الرجل" أن يقف محايدا لأن هناك "شعب" آخر رفضه منذ 2011 . — Khalifa Al Amri (@AbuEiadAlAmri) December 28, 2016

@alkalbani2007 اثبت انه حمار وخاين ومطيه للايران — شاعر العاصفه (@d5114d5114) December 28, 2016

يشار إلى أن “الكلباني” من أكبر المناصرين للرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح ورئيس النظام في سوريا، معتبر أن بشار الأسد يدافع عن بلده بصمود أسطوري وأن الجيش السوري يدافع عن الأمة العربية جمعاء، على حد زعمه.