أثنى المحامي العماني، سعيد سالم الكلباني، على موقف المخلوع ، معتبرا أنه بقائه في رغم أنه كان بإمكانه أن يعيش مرفها في الفنادق والقصور يثبن أنه “رجل”.

 

وقال “الكلباني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح كان بإمكانه أن يعيش مرفها في أفخم قصر أو فندق وتتكاثر ثروته ويعيش في ولكنه أثبت للجميع أنه رجل”.

 

من جانبهم، هاجم مغردون، تغريدة “الكلباني”، معتبرين أن علي عبد الله صالح أضاع اليمن بهدف تحقيق مصالحه الشخصية، ولم ينظر إلى الذي رفضه، مؤكدين على أنه إذا كانت الرجوله هكذا فبئس الرجولة.

يشار إلى أن “الكلباني” من أكبر المناصرين للرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح ورئيس النظام في ، معتبر أن يدافع عن بلده بصمود أسطوري وأن الجيش السوري يدافع عن العربية جمعاء، على حد زعمه.