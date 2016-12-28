ضبطت مباحث التموين بمنطقة الشروق بالقاهرة، اليوم، تاجر حيوانات يزاول نشاطه بذبح وتجهيز لحوم خيل وحمير، دون الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطب البيطري.

وأعلنت المباحث أن المتهم خالف قرارات الهيئة العامة للطب البيطري الصادرة بشأن الذبح وتداول اللحوم المخصصة للاستهلاك الحيواني، متخذاً من قطعة أرض خالية حظيرة حيوانات، بمنطقة الشروق، بحسب المصري اليوم.

وتم العثور على 3 أطنان لحوم، و200 رجل، و50 جلدًا، و50 رأس حمار من مخلفات النحر، و7 حمير حية معدة للذبح، وحمار نافق، و12 كلبًا من سلالات مختلفة، و تم التحفظ علي التاجر والمضبوطات.